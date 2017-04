Moi président, je ne délaisserais pas les professions qui souffrent #18

Sa première action si elle était élue présidente de la République ? Flavie, étudiante infirmière prendrait en compte les corps de métiers qui souffrent. La jeune femme craint la déshumanisation de certaines professions. C'est notre nouvel épisode de "Moi président", sur France Bleu Lorraine.

Jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, des Mosellans avancent leurs propositions concrètes et leurs souhaits pour faire avancer la société française. La parole ce matin à Flavie, étudiante infirmière. Elle déplore de voir des professions souffrir, dans le milieu médical ou encore agricole.

On sait que les gens se tuent à la tâche et on les laisse comme ça ! Tout le monde devrait être pris en compte à sa juste valeur. Si on supprime le relationnel dans les hôpitaux, on devient des machines. Dans ce cas, on arrête de dire bonjour ?