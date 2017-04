"Moi président, je penserais d'abord aux jeunes" #12

Sa première action s'il était élu Président de la République ? René Iacone, d'Audun-le-Tiche, ferait une politique en faveur de l'emploi des jeunes. C'est notre nouvel épisode de "Moi président", sur France Bleu Lorraine.

Jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, des Mosellans avancent leurs propositions concrètes et leurs souhaits pour faire avancer la société française. Parole ce matin, à René Iacone. Cet ancien mineur de fer est aujourd'hui élu à la mairie d'Audun-le-Tiche. Il pense d'abord aux jeunes et mettrait d'abord des moyens sur "la formation professionnelle et l'apprentissage."

