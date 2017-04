"Moi président...", le Voxe Tour s'arrête dans la Drôme

A moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, l'association indépendante Voxe Tour organise un tour de France pour recueillir les idées et les propositions des jeunes, qui pour beaucoup, ne compte pas aller voter.

Ils sont jeunes, bénévoles ou en service civique, et ils s'engagent pour que leur tranche d'âge ne soit pas la grande oubliée de la prochaine élection présidentielle. Astrid, Valentin, Etienne ou Salomé, âgés entre 22 et 27 ans, sillonnent la France à bord d'une camionnette depuis une dizaine de jours. Tous membre de l'association Voxe Tour, ils garent chaque jour leur camionnette dans une ville différente et interpellent les jeunes qu'ils croisent, pour les convaincre de l'importance de voter le 23 avril prochain, date du premier tour.

Un jeune sur deux ne compte pas aller voter

Selon un sondage Ifop de mai 2016, un jeune de moins de 25 ans sur deux ne compte pas se rendre dans l'isoloir lors de cette élection. "Les jeunes ont l'impression d'être déconnectés de la classe politique, de ne pas être écoutés," explique Salomé, 25 ans, en service civique à Voxe Tour. "On leur offre un espace de parole et on constate souvent qu'ils sont très contents de s'engouffrer dedans".

"Je prendrai davantage en compte la classe moyenne", Gaëlle, 30 ans, maman de deux enfants.

Ce lundi 3 avril, la camionnette rouge et bleu, le coffre plein d'affiches et de dépliants aux couleurs de l'association, s'arrête sur la place de l'Hôtel de Ville d'Allex, petite commune de la Drôme. Après quelques refus polis - "désolé je n'ai pas le temps" - les bénévoles de l'association voient arriver les parents d'élèves de l'école maternelle du village, pour la reprise des classes de 13h30. Les parents les plus jeunes sont ciblés. Et le dialogue peut commencer. "Si vous étiez élue président, qu'est ce que vous feriez?" demande Benoit, un bénévole, à Gaëlle, 30 ans, maman de deux petites filles. "J'aiderai nos retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui sont laissés de côté en ce moment, et puis je prendrai davantage en compte ceux qui font partie de la classe moyenne. J'en fais partie, on n'a absolument aucune aide et parfois c'est un peu juste pour boucler les fins de mois."

Le vote blanc et le CV anonyme reviennent souvent dans les discussions

Les personnes interpellées peuvent écrire leurs idées ou leurs propositions sur une pancarte, se faire photographier avec, et les propositions qui reviennent le plus souvent seront ensuite remises au futur Président de la République. "On a beaucoup de jeunes qui aimeraient par exemple que le vote blanc soit enfin pris en compte. Et puis le CV anonyme revient aussi souvent. Pour nous les jeunes, c'est vital pour pouvoir se construire un avenir," estime Étienne, membre de Voxe Tour, qui sera en Ardèche mardi midi, à Privas, sur la place de l'Hotel de ville.