"Moi présidente, je me pencherai d'abord sur le chômage pour apaiser les tensions dans les quartiers"

Pour ce second "Lundi de la présidentielle", Jamila Haddoum, responsable du service jeunesse au centre social et culturel du Neuhof à Strasbourg, nous donne ses pistes pour apaiser les tensions dans les quartiers : elle commencerait par s'attaquer au chômage et miserait sur un dialogue respectueux.

Jamila Haddoum, responsable du service jeunesse au centre social et culturel du Neuhoff à Strasbourg depuis près de 8 ans, s'engage depuis tout ce temps auprès des jeunes. Elle est à l'origine du "Challenge citoyen", pour sensibiliser les jeunes à la politique et les inciter à s'engager. Aujourd'hui, dans les quartiers sensibles alsaciens, la situation reste tendue rappelle-t-elle, alors sa priorité pour y remédier, ce serait de s'attaquer au chômage :

Le chômage fait des ravages jusque chez les plus jeunes, car ils ont l'impression que ça ne sert à rien de faire des études puisqu'il n'y a pas de travail derrière.

Plus largement, insiste Jamila, il faut prendre le temps de discuter et d'accompagner les jeunes :

Leur faire confiance, ça paye ! Quand on leur dit qu'ils sont capables de faire quelque chose, ils y arrivent. Une douzaine de jeunes ont réussi à organiser un voyage à Miami, car on les a boostés, on leur a dit de faire des petits boulots pour récolter l'argent et ça a marché.

Jamila Haddoum est née et a grandi au Neuhof, elle le sait, les relations avec la police ont toujours été tendues mais elle refuse les généralités :

Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai déjà été contrôlée : la plupart du temps, ça se passe très bien car les policiers me demandent mes papiers d'identité avec respect. Quelquefois ça c'est mal passé car ils me parlaient mal. On met beaucoup la faute sur les jeunes, mais le respect doit être mutuel. La bas d'un dialogue serein, c'est que chacun respecte l'autre, flic ou jeune !

Le portrait de Jamila Haddoum, au sujet du "Challenge citoyen" :