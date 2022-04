Moins de 2% des voix pour Anne Hidalgo : "une grande déception, une grosse défaite" déclare le maire de Rouen

C'est un score catastrophique, le score le plus bas de l'Histoire pour ces deux partis à une élection présidentielle : le Parti Socialiste et les Républicains sont très largement devancés au premier tour, par Emmanuel Macron (28%), Marine Le Pen (23%), et Jean-Luc Mélenchon (22%). Les deux candidates du PS et LR sont loin derrière : Valérie Pécresse, la candidate LR, arrive en 5ème position à 4,8%, Anne Hidalgo en 10ème position sur 12 à 1,7%.

C'est une grosse défaite, pour ma famille politique, mais aussi pour toute la gauche

C'est une débâcle reconnait Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, président de la Métropole Rouen-Normandie, l'un des porte-paroles de la campagne d'Anne Hidalgo. Mais c'est une déroute pour le PS et toute la gauche désunie selon lui. "C'est une grande déception, c'est une grosse défaite, pour ma famille politique, mais aussi pour toute la gauche, car il n'y a pas de candidat de gauche au second tour. Quand la gauche se fracture, elle paie la facture. Il va falloir travailler au rassemblement au niveau national".

Utiliser le bulletin de vote d'Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire cautionner son projet

Anne Hidalgo appelle à voter pour Emmanuel Macron pour contrer Marine Le Pen. Même position pour Nicolas Mayer-Rossignol. "Madame Le Pen a fait un score élevé et en plus elle a des réserves de voix, donc il y a un vrai danger, un danger pour notre République. Mais utiliser le bulletin de vote d'Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire cautionner son projet. Car après il y aura un troisième tour avec les élections législatives. D'abord on défend notre République, ça c'est le second tour de l'élection présidentielle. Et puis ensuite on se bat pour la santé, l'éducation, la culture, la justice climatique, et ça sera les législatives".

Valérie Pécresse annonce de son côté qu'elle votera pour Emmanuel Macron, mais elle n'appelle pas ses électeurs et électrices à voter Emmanuel Macron. Elle leur demande de faire un choix et "de peser les conséquences potentiellement désastreuses, pour notre pays et pour les générations futures, de tout choix différent" du sien.