Moins de 900 manifestants en Drôme Ardèche contre la politique d'Emmanuel Macron

Quatrième manifestation en deux mois, contre la politique libérale d'Emmanuel Macron. En Drôme Ardèche, six rassemblements étaient organisés. Les cortèges étaient clairsemés.

Les syndicats ont de plus en plus de mal à mobiliser contre les réformes du gouvernement. Ce jeudi, c'était la quatrième journée d'action depuis la rentrée...

En Drôme et en Ardèche, ces manifestations n'ont pas attiré les foules.

Six rassemblements organisés en Drôme Ardèche

En Ardèche, 90 personnes ont manifesté au Teil, une centaine à Privas, 150 à Aubenas et un peu plus de 200 à Annonay.

Dans la Drôme, il n'y avait que deux rendez-vous. L'un à Valence, devant la préfecture, a rassemblé entre 250 et 300 personnes.

L'autre à Montélimar, où une centaine de manifestants se sont retrouvés devant le théâtre.

Le 10 octobre dernier, 3.000 personnes avaient défilé à Valence. 800 à Privas.

Les ordonnances ne passent pas

Les manifestants dénoncent les ordonnances, en vigueur depuis septembre, et réclament une amélioration des droits du travail dans les entreprises. Les représentants syndicaux redoutent aussi les prochains chantiers du gouvernement, comme l'assurance-chômage et l'assurance retraite.