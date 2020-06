Moirans : la division peut faire gagner la gauche

A Moirans, c'est le même syndrome qu'à St Marcellin ou Allevard. Quand un maire, leader historique, se retire après plusieurs mandats, ses héritiers, souvent, se déchirent.

Gérard Simonet est, encore pour quelques jours, maire de Moirans depuis 1995. Il avait également été maire de Valencogne de 1989 à 1995. A 68 ans, il se retire. Ses adjoints Gilles Julien (30% au 1er tour) et François Ferrante (34%) s'opposent avec des programmes voisins. Ce dernier veut une gouvernance plus collégiale pour mener ses projets. Notamment "dynamiser le coeur de ville. Voir de quelle façon ont peut projeter le coeur de Moirans dans les 20 ans à 50 ans à venir" "On a besoin de refaire le groupe scolaire du centre-ville, redonner de l'attractivité sur le marché, pour aller vers un marché de producteurs"

François Ferrante n'a pas accepté les conditions de la la fusion proposée par son mentor. Du coup, Gérard Simonet appelle à voter pour Gilles Julien au deuxième tour: "j'ai tout fait pour que les deux listes émanant de mon courant puissent fusionner", déclare le maire sortant.

Des thèmes plus ou moins partagés par toutes les listes

Dynamisation du commerce, rénovation du marché, création de commission municipale ouverte aux habitants, aux commerçants ou aux associations.

Avec cette division, Valérie Zulian, classée divers gauche, qui n'avait aucune chance de gagner, fait la course en tête. Elle a comme priorité la création de commission municipales pour que les habitants donnent leurs avis. "On veut traduire la question du développement durable dans l'ensemble de nos actions, sur les économies d'énergie, sur les mobilités douces, sur la vitesse en centre-ville et la sécurité" Elle veut encore "mettre en place un projet alimentaire de territoire"

En fait à Moirans, les programmes sont proches les uns des autres. Dans celui de Gilles Julien, il y a la citoyenneté, le commerce, le soutien aux associations. Il estime être "la seule alternative crédible face à la liste de madame Zulian. J'ai le soutien de Gérard Simonet. On ne part pas de zéro, le bilan est très satisfaisant, mais avec une nouvelle dynamique" . lui aussi souhaite "ouvrir la gouvernance, en créant des commissions ouvertes au monde associatif, aux commerçants"

Autre enjeu de cette élection, l'attribution de 5 sièges de conseillers d'agglomération du Pays Voironnais. 4 pour la majorité. Un seul pour l'opposition.