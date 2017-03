"Mon seul objectif est que le programme de Fillon gagne", une militante Les Républicains en Dordogne

A un mois tout pile du premier tour de l'élection présidentielle, les militants périgourdins Les Républicains relancent la campagne de leur candidat, François Fillon. Malgré l'affaire des supposés emplois fictifs, des militants espèrent toujours le voir remporter la compétition.

Ils s'affichent dans la rue, sur le marché de Périgueux, une cinquantaine de tracts sous le bras. Les militants Les Républicains de Dordogne sont bel et bien entrés en campagne, à tout pile un mois du premier tour de l'élection présidentielle, et entendent bien défendre le candidat François Fillon.

"Des problèmes pseudo-judiciaires"

Lorsqu'un périgourdin croisé sur le marché réclame "des gens qui s'occupent du peuple, qui ne trompent pas, qui soient honnêtes", les militants Les Républicains dénoncent "l'acharnement" dont François Fillon fait l'objet. "Tout a été fait sur des anecdotes, sur des problèmes pseudo-judiciaires, pendant un mois on n'a pas parlé de campagne", s'étonne Michel Bazin, militant du parti à Périgueux.

"C'est un homme honnête" scandent ces militants en parlant de leur candidat. L'affaire des supposés emplois fictifs, la mise en examen, les accusations, ils préfèrent les laisser au placard. "Ce n'est pas tous les ans qu'on a des élections présidentielles, celle-là est particulièrement puante de dénigrement", remarque Karine, responsable du comité de soutien à François Fillon à Périgueux.

Mon but, c'est que le programme de François Fillon gagne à l'élection présidentielle

— Karine, responsable du comité de soutien à Périgueux

Tractages sur les marchés

Et pour y parvenir, pour faire découvrir le programme du candidat Fillon aux électeurs, les comités de soutien tractent à tour de bras. D'abord dans les rues, "on dépose des tracts dans les boîtes aux lettres", mais aussi sur les marchés : ceux de Brantôme, de Terrasson, de Thiviers, de Sarlat et maintenant de Périgueux.

"Le terrain c'est essentiel", glisse Karine. "Il faut que les gens nous voient, nous connaissent, et puis chacun doit se faire son opinion sur un programme." Problème : les militants ne semblent pas se bousculer au portillon. "On a eu beaucoup de mal à trouver des militants au début pour tracter", confie Michel Bazin. Et le militant de reconnaître : "Certains militants ne sont pas bercer pour répondre à toutes ces accusations."

Les militants périgourdins LR devraient continuer sur cette lancée. Ils promettent qu'ils seront présents sur le terrain, en campagne, pour soutenir François Fillon sur les terres périgourdines jusqu'au mois de juin, "pour les élections législatives."