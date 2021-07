"Mon sujet c'est de m'occuper des dossiers locaux", Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole

C'est la dernière session de la métropole de Grenoble aujourd'hui, avec plusieurs délibérations importantes sur lesquelles on va revenir dans un instant. D'abord, une question toute simple d'actualité politique. Eric Piolle, qui se lance dans une campagne pour la présidentielle. Est-ce que, à votre avis, ça peut rejaillir - parce que ça fait parler de Grenoble finalement - est ce que ça peut rejaillir positivement sur toute la métropole ce genre d'initiatives ?

Ce n'est pas vraiment une surprise que Eric Piolle soit candidat à la présidentielle. Donc, on le voit d'ailleurs un peu moins impliqué ces derniers mois sur les dossiers du territoire. Il est dans autre chose. Donc voilà, c'est plutôt un sujet interne au parti Europe Ecologie Les Verts. Moi, ma préoccupation c'est plutôt les dossiers locaux. Donc moi, je lui souhaite bonne chance parce que la route va sans doute être longue jusqu'au présidentielle et peut-être parsemée d'embûches.

Il est maire de Grenoble, candidat à la présidentielle. Vous, vous êtes patron de la métropole. Ça ne vous donne pas des idées ?

Ecoutez, moi mon sujet c'est de m'occuper des dossiers locaux et c'est pour ça que j'ai été élu.

On va les aborder justement les sujets locaux ! Avec d'abord aujourd'hui notamment, une délibération qui concerne le statut de la Semitag, la TAG, la société des transports grenoblois qui doit changer. Pour faire très clair, très simple, jusqu'à présent, c'était une société qui réunissait de l'argent public et de l'argent privé avec la société Transdev. Vous allez la transformer en société publique locale. 100% public. Qu'est-ce que ça va changer dans la gouvernance de la Semitag ?

Donc effectivement, c'est une société qui devient unique et qui permettra à terme sans aucun doute, à plusieurs collectivités de nous rejoindre puisque vous avez vu que nous sommes désormais dans un périmètre de transport qui est beaucoup plus large. La métropole, le Grésivaudan, le Voironnais et voire sans doute d'autres. Moi, j'espère que la Région viendra.

Effectivement, la Région, avec sa compétence transports, peut rejoindre cette société.

Et c'est aussi la volonté d'élargir le rôle de cette société publique. Les transports en commun, les transports scolaires, les transports des personnes à mobilité réduite, les conseils en mobilité. Et puis aussi la gestion du stationnement : parking relais, parking en ouvrage. C'est un outil qui sera vraiment au service des mobilités.

Mais est-ce que ce n'est pas compliqué quand on sait que les budgets sont difficiles pour les sociétés de transports ? Est-ce que ce n'est pas compliqué finalement de se passer finalement de l'argent du privé ?

Nous aurons des accords avec les sociétés privées qui ont les technicités nécessaires. Donc, ça, ça ne change pas. Nous aurons besoin de ses synergies là et elles existeront toujours. Mais aujourd'hui, l'outil public, il sera désormais aux mains de la métropole et des territoires. Je dirai aussi dans un souci de gestion locale et de gestion 100 % publique.

Et tout ça, on l'a compris, dans votre esprit, en tout cas, dans le but d'améliorer le fonctionnement global des transports publics et d'aller vers du mieux, toujours du mieux pour les usagers. Une autre dimension à aborder aujourd'hui en conseil de métropole, c'est un soutien à la filière hydrogène. On en a énormément parlé avec le plan de relance du gouvernement. Filière d'avenir hydrogène, mais qui reste quand même assez discutée. Affichez votre soutien est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Surtout quand on met de l'argent.

Ecoutez, c'est une filière qui pèse aujourd'hui près de 1 200 emplois industriels sur la métropole. C'est déjà, avec notamment le CEA, le CNRS, Air Liquide, HRS, McPhy etc. On a déjà des grands acteurs dans la question de l'hydrogène. Cette filière est en train de se structurer. Certes, elle n'est pas encore mature sur un certain nombre de sujets.

Mais vous êtes convaincus que, notamment en matière de transport, c'est la filière d'avenir ?

Çapeut être une filière d'avenir sur un certain type de transport, et plutôt sur les objets qui sont très lourds. On parle de trains, on parle de bus. Et effectivement, nous, on va travailler notamment sur nos bennes à ordures ménagères qui peuvent être utiles. Mais vous voyez, c'est en tout cas un sujet qui est plutôt sur la mobilité lourde.

Et donc une délibération aujourd'hui. Au sommaire de la séance de la métropole : une question concernant votre commune de Pont de Claix. Christophe Ferrari, avec une initiative qui a attiré notre attention. Vous avez mis en place un dispositif via votre CCAS qui s'appelle "Complément au minimum garanti pour les plus de 60 ans". C'est une sorte de revenu universel inspiré de Benoît Hamon ?

Exactement ! C'est-à-dire qu'on ne veut plus, qu'à Pont de Claix, les personnes âgées, des séniors de plus de 60 ans aient des ressources qui sont inférieures tout simplement au seuil minimum de pauvreté. Pareil pour les étudiants, parce que nous considérons que c'est notre rôle.

Vous vous voulez le faire en Cairn (monnaie alternative locale). Est-ce que ce n'est pas un peu difficile à manier pour des gens qui ont des bas revenus ? Est-ce que ce n'est pas gadget finalement ?

Tout ne sera pas en Cairn ! Une partie sera en Cairn. L'intérêt avec cette monnaie locale donc qui pourra donc travailler avec des commerces locaux avec tout simplement agir l'économie locale.