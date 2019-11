Mondeville : la ville dit NON à Amazon

Mondeville, France

"Amazon à Mondeville c'est NON !" La maire de Mondeville, Hélène Burgat, dénonce ce mardi dans un communiqué la probable installation de l'entreprise de commerce électronique dans sa commune. "J’ai appris la semaine dernière la volonté d’Amazon d’implanter à Mondeville un entrepôt de 10 000 m2 sur un terrain de 50 000 m². J’y suis farouchement opposée", écrit l'élue. Dans sa prise de position transmise à la presse, Hélène Burgat fustige l'impact social, économique et environnemental de la société.

Extraits du communiqué : "En termes d’emploi : de nombreux rapports révèlent que pour un emploi créé par Amazon, plus de 2 seraient détruits dans le commerce physique traditionnel. À Mondeville, la promesse est de 150 emplois nets créés : combien de centaines seraient détruits sur l’agglomération ? En termes d’impôt, premier levier de la solidarité : l’essentiel du chiffre d’affaires d’Amazon réalisé en France serait dissimulé. Ses bénéfices seraient très largement sous-estimés, grâce à un système d’optimisation, d'évasion fiscale via le Luxembourg. En échappant à l’impôt, non seulement Amazon ne prend pas sa part de la solidarité, mais elle pratique également une concurrence déloyale qui pèse sur tout le secteur de la vente en ligne et sur le commerce physique. En termes de conditions de travail : les conditions de travail et les techniques managériales imposées à une main d’oeuvre précaire peu qualifiée seraient particulièrement pénibles. En termes d’impact environnemental : le volume des achats (15 milliards par an), le stockage numérique de ses données, le développement de la livraison ultra-rapide impactent fortement l’environnement."

La communauté urbaine Caen-la-Mer soutient l'initiative

Juridiquement, cette prise de position politique, à quelques mois des élections municipales, n'a que peu de chance de peser sur ce projet. "Si nous n’avons que peu de marges de manœuvre, nous devons envoyer un signal fort à Amazon pour qu’il sache qu’ici à Mondeville, son modèle économique et plus largement, son modèle de société, ne sont pas les bienvenus" conclu la maire de Mondeville. Par la voix de son président Joël Bruneau, la communauté urbaine Caen-la-Mer soutient la démarche d'Hélène Burgat. La question sera abordée ce jeudi par le bureau communautaire.

Amazon conteste le portrait dressé de l'entreprise

Contacté par France Bleu Normandie, Amazon France ne confirme pas ou n'infirme pas, pour l'instant, l'existence d'un projet d'installation à Mondeville. En revanche, la société réfute les allégations sur l'emploi. L'entreprise "emploie 9 300 salariés en CDI en France. Depuis 2017, nous avons créé 5 300 emplois." Le géant du e-commerce conteste le fait qu'Amazon détruirait de l'emploi mettant en exergue la hausse des embauches dans le commerce au niveau national.