Sacrifier le Nouvel An pour sauver Noël, "une prise de risque calculée" selon une députée de Haute-Garonne

Le déconfinement sera très limité, et soumis à couvre-feu à partir du 15 décembre. Des mesures plus strictes que prévues par le gouvernement, qui choisit de sauver Noël, et sacrifie le Nouvel An. Un mal nécessaire selon Monique Iborra, députée LREM de la 6e circonscription de Haute-Garonne.

Le déconfinement reste comme promis bel et bien fixé au 15 décembre, mais face à des chiffres épidémiques moins bons que prévus, le gouvernement a décidé de réinstaurer un couvre-feu sur tout le territoire, avancé à 20h au lieu de 21h.

Une seule exception à cette mesure : le 24 décembre, unique soir où l'on pourra sortir librement sans restrictions ou couvre-feu. Le gouvernement recommande en revanche pas plus de six adultes autour de la table pour le soir de Noël. Mais pour ce qui est du 31 décembre, le couvre-feu s'appliquera, il faudra faire une croix sur les fêtes.

Monique Iborra, députée LREM de la 6ème circonscription de Haute-Garonne Copier

"On est obligés de prendre ce type de décisions" concède Monique Iborra, députée La République en Marche de la sixième circonscription de Haute-Garonne. "C'est nécessaire si on veut protéger les Français, et en même temps leur permettre de vivre".

"On fait une exception pour Noël car le gouvernement a pensé que Noël était une fête de famille, et qu'on avait besoin de se retrouver en petit cercle familial" explique la députée. "Pour le Nouvel An, c'est différent. C'est une grande fête qui peut favoriser le brassage de beaucoup de personnes et pourrait aggraver la propagation du virus".

Selon la députée de la majorité, il était nécessaire de ne pas priver les Français de fêtes de Noël, et de ne pas rajouter davantage de contraintes au risque de voir les populations se braquer et ne plus rien respecter. Pour Monique Iborra, permettre de fêter Noël, "c'est une prise de risque calculée".

Elle appelle également chacun à "faire face", et veut croire à la responsabilité individuelle face aux mesures de distanciation sociale. "Les Français sont, dans leur grande majorité, responsables, et à partir du moment où ils auront confiance en ce qu'on leur dit, ils feront attention par eux-mêmes, sans qu'on ait besoin de les contraindre".