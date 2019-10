MUNICIPALES 2020 : le jeu de société Monopoly parodié par un candidat à Orange

Le "Monopoly" : une valeur sûre des jeux de société et une marque déposée depuis les années 30

Orange, France

Xavier Magnin, candidat aux élections municipales à Orange, a-t-il tiré une carte "malchance" en utilisant, sans autorisation, le visuel du jeu "Monopoly" pour sa campagne électorale ? La question ferait sourire si les services juridiques de la société américaine Hasbro, propriétaire du jeu de société, ne s'étaient pas emparés de l'affaire. "Le dossier a été transmis aux Etats Unis et l'affaire suit son cours. Nous l'étudions avec attention car ne nous délivrons jamais d'autorisation à des fins politiques" nous a affirmé un responsable de la société.

Le plateau de jeu cuisiné à la sauce des municipales

Tout commence début septembre. Le candidat de la liste Orange Avenir décide d'attaquer son rival, le maire Jacques Bompard sur le terrain de "la désertification commerciale du centre ville" et d'une "absence de transparence en matière d'acquisition de locaux et d'immeubles." Avec son équipe, il décide alors de parodier le plateau de jeu du Monopoly, d'en faire une affiche et de la coller sur plusieurs magasins fermés en coeur de ville. Le visuel parodié se retrouve également sur internet.

Je suis très serein pour la suite" : Xavier Magnin

"Nous n'avons demandé aucune autorisation" reconnait le candidat qui voit dans cette initiative une parodie plutôt qu'un détournement à des fins politiques, d'un visuel protégé par une marque depuis les années 30 ! Sur ce point la société Hasbro -chargée de faire respecter les droits de propriété intellectuelle lié au jeu- est catégorique : "tous les modèles, textes, dessins et autre contenus (...) appartiennent à Hasbro. Tous les droits qui s'y rattachent sont réservés sauf s'ils sont expressément autorisés." Ce qui n'est pas le cas ici. Xavier Magnin se dit "très serein" sur les éventuelles conséquences juridiques ou financières de cette affaire. La balle est désormais dans le camps des américains.

