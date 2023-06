"Monsieur Daniel vous êtes un menteur" : à Bésingrand l'extension de la gravière ne passe toujours pas

La confrontation entre Jacques Daniel, président du groupe Daniel, et les habitants de Bésingrand a été mouvementée.

Pour la première fois depuis l'annonce de l'extension de la gravière d'Abos, une réunion publique entre le groupe Daniel, qui exploite le site, et les opposants au projet était organisée. Jacques Daniel, président du groupe, est lui-même intervenu pour présenter son projet aux habitants de Bésingrand, dont les maisons sont situées juste à côté de la carrière. 80 personnes ont assisté à cette réunion. Depuis des années, ils se mobilisent notamment au sein du collectif "SOS plaine d'Abos" pour demander le retrait du projet qu'ils jugent dévastateur pour l'environnement.

Réunion sous haute tension

La réunion a d'ailleurs été un peu mouvementée. Au bout d'une heure de présentation du projet, et des solutions envisagées pour réduire les nuisances, l'annonce de journées portes ouvertes de la gravière en septembre, est mal passée. "Vous n'êtres pas là pour faire votre pub !", se sont insurgés certains habitants. Jacques Daniel a décidé d'allouer un stand à l'opposition, le jour de ces journées portes ouvertes.

Les deux parties semblent irréconciliables. D'un côté, le groupe Daniel justifie son projet par la nécessité de produire plus de gravats, destiné à faire des tuyaux en béton par exemple. De l'autre, les bésingrandais ont peur de l'entourloupe, et refusent catégoriquement cette extension, même avec les solutions proposées par l'entreprise.

Trop de bruit, pas assez d'agriculture

L'une des pierres d'achoppement, c'est la destruction de terres agricoles environnantes. Pour combler la perte de cette surface, l'entreprise propose de remblayer au fur et à mesure les parcelles, une fois qu'elles auront été exploitées. Mais pour Nathalie, "une terre malmenée, ne sera jamais comme à l'origine."

Même problème en ce qui concerne le bruit. Le groupe Daniel a mené des études d'impact sonore. Il assure que tout est dans la norme, et que le son ne dépassera pas les 40 décibels réglementaires, même pour la maison la plus proche qui sera à une soixantaine de mètres de la carrière. "On entend déjà vos camions qui passent tous les jours", rétorque-t-on dans l'assistance.

Un autre habitant de Bésingrand lance : "vous êtes un menteur !". S'en est trop pour Jacques Daniel qui refuse "ce manque de respect." Le chef d'entreprise a assuré que le projet irait jusqu'au bout. Des études d'impact sur la faune et la flore doivent encore être menées. Mais ce qui est sûr c'est que les habitants préfèrent "avoir un champ de maïs plutôt que des tas de terres et des trous d'eau", résume Sylvie.