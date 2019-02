Grand débat : "Monsieur, a-t-on le droit d'avoir d'autres idées que vous ?"

A Nancy, une soixantaine de personnes ont discuté, lundi 4 février, dans le cadre du Grand débat voulu par Emmanuel Macron. Cette initiative de la députée (LREM) Carole Grandjean a permis de dégager des propositions et révélé la difficulté d'écouter l'autre.

Nancy

Trois militants communistes postés, tracts à la main, devant la MJC Pichon, n'ont pas freiné l'enthousiasme des personnes inscrites pour participer à ces "groupes de travail dans le cadre du Grand débat", selon l'expression d'un jeune adhérent de La République Marche.

Assis en cercle, par petits groupes de 7 à 8, les citoyens déroulent les questions proposées par le gouvernement. Les échanges prennent parfois des allures de brouhaha.

20 minutes pour chaque thème : écologie, fiscalité, démocratie, services publics. "C'est trop rapide et pas assez ouvert", se désole une retraitée de l'Education nationale.

"Je crois à l'intelligence collective et je vois ici des citoyens qui veulent contribuer à l'avenir du pays", sourit Carole Grandjean, la députée (LREM) de Nancy, référente du Grand débat pour la région Grand-Est.

Les participants avaient en main les questionnaires proposés par le gouvernement, critiqués par certains. © Radio France - Laurent Watrin

La parlementaire a mobilisé deux "garants de la neutralité du débat", en l'occurrence des commissaires enquêteurs du tribunal administratif de Nancy. Quand un participant "gilet jaune" élève la voix pour dénoncer la méthode : "les questions sont orientées, on veut un vrai débat !", l'un des juges de paix répond : "vous avez la liberté de vous organiser en groupe et de répondre librement sur chaque thème".

Quelques grincheux partent avant la fin, mais l'assemblée citoyenne se révèle, au fil des heures, à la fois diverse et productive. "Un écran géant avec des grandes questions pour débattre tous ensemble aurait tout de même été plus pertinent", estime un participant qui anime habituellement des ateliers de communication.

Un retraité de l'hôpital public souligne la trop grande somme des questions et "la complexité qui ne permet pas de répondre facilement. Mais l'exercice est intéressant", dit-il.

Difficile de s'écouter, beaucoup d'expression affective et personnelle, "mais on voit que sur des grands sujets, il y a des convergences", note une observatrice détachée par le Conseil économique et social de la Région (CESER).

Extraits des échanges et entretien avec la députée Carole Grandjean Copier

Certaines propositions reviennent très majoritairement : le vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc, la suppression du département, une meilleure répartition des services publics... Le thème des impôts divise beaucoup. L'ISF est peu évoqué. "Et nous n'avons pas du tout évoqué le chômage et la précarité", note un militant syndical.

Trois heures après les premiers échanges, la séance est levée. "J'ai la tête farcie", lâche une habitante du quartier qui ne s'attendait pas à cela. "Il faudrait que tous nos élus organisent ce genre de séances régulièrement", estime un jeune enseignant en économie.

La synthèse de cette assemblée nancéienne doit être mise en ligne prochainement sur le site internet du Grand débat national.