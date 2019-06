Mont-de-Marsan : Charles Dayot candidat à l'élection municipale l'an prochain

Mont-de-Marsan, France

Charles Dayot sera bel et bien candidat à la mairie de Mont-de-Marsan l'an prochain. "Il y a une sorte de doute à lever ou un secret de Polichinelle à faire tomber", avoue-t-il. "C'est vrai que la question m'a été posée, elle m'est posée de plus en plus. L'été arrive, et j'ai envie de passer un été tranquille", ajoute l'actuel maire de Mont-de-Marsan en souriant.

Il a pris les rênes de la ville en 2017 après l'élection de Geneviève Darrieussecq comme députée, avant d'être nommée secrétaire d'Etat. Et il a pris goût à cette fonction. "C'est un mandat extraordinaire", explique Charles Dayot, "c'est le maillon de la démocratie le plus en proximité avec les gens".

Il se frottera donc pour la première fois au suffrage universel. Mais "le suffrage universel, c'est ce qu'il y a de plus noble", assure Charles Dayot, même s'il concède que "c'est quelque chose qui devra aussi se travailler à travers un bilan, une prospective et puis la construction d'une équipe."

Il compte réfléchir à son programme à partir de la rentrée prochaine. "On n'est pas encore dans les listes, les programmes, mais [...] je souhaite bien évidemment continuer ce projet six ans de plus." L'épreuve de l'élection en tout cas, ne l'effraie pas. "Me frotter aux petites gué-guerres, aux petites polémiques, ce ne sera pas nouveau puisqu'en étant maire et même adjoint, j'ai pu m'y frotter."

L'élection municipale aura lieu au printemps 2020.