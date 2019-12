Mont-de-Marsan : Jean-Baptiste Savary sera le candidat de la gauche aux élections municipales

Mont-de-Marsan, France

"Donner un nouvel élan à la gauche sur Mont-de-Marsan" : c'est l'objectif de Jean-Baptiste Savary, qui sera le candidat de la gauche aux élections municipales de Mont-de-Marsan en mars 2020. Le jeune homme de 32 ans est secrétaire de la section socialiste du Marsan et vice-président de l’Université populaire des Landes.

Jean-Baptiste Savary a été désigné tête de liste par le collectif avec qui il mène des discussions depuis plusieurs mois. Sa liste, "Le nouvel élan populaire", sera composée de personnes issues de plusieurs partis de gauche : le parti socialiste, la parti de gauche, le parti communiste, Europe Écologie et Génération Écologie. "Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare", a-t-il expliqué. On connaît déjà les noms de trois autres membres de la liste : Céline Piot (parti de gauche) et Alain Baché (PCF), tous les deux conseillers municipaux sortants, mais aussi Anthony Galland de Génération Écologie 40.

Un bilan amer

Le jeune homme fait un bilan amer de la gestion de la ville ces onze dernières années, par Geneviève Darrieussecq puis Charles Dayot (MoDem). Il pointe du doigt "la baisse de la population, le manque d'animation du cœur de ville, la vacance commerciale". Il promet un projet "en rupture avec ce qui a été fait", ainsi qu'un "nouvel espoir pour les Montoises et les Montois".

Selon lui, la problématique environnementale mériterait d'être traitée "en priorité". Il souhaiterait également mettre en place "la gratuité des transports en commun" sur le territoire montois. Par ailleurs, il regrette la baisse du nombre de médecins généralistes et propose de construire "un pôle pluridisciplinaire de santé" à Mont-de-Marsan.

Enfant du pays

"Mont-de-Marsan, c'est ma ville, j'y suis né, j'y vis, j'y suis investi depuis de nombreuses années via le monde associatif", a rappelé Jean-Baptiste Savary.

Le jeune homme est soutenu par le socialiste Boris Vallaud, député de la troisième circonscription des Landes. Ce dernier fait partie du Comité de campagne de Jean-Baptiste Savary, ouvert à tous.