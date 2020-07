Mont-de-Marsan : le militant associatif Nabil Hedar prend la défense de l'ancien chef de cabinet du maire

Dans une lettre ouverte publiée sur son blog, le militant landais Nabil Hedar, secrétaire général de l'association des Jeunes Landais, témoigne son soutien à Titouan Bernard, l'ancien chef de cabinet du maire de Mont-de-Marsan. Titouan Bernard a été mis à pied jeudi dernier par Charles Dayot après que des tweets antisémites publiés en 2015 ont refait surface.

"Dans cette lettre, j'explique qu'il faut remettre le tweet dans son contexte. Quand Titouan Bernard a écrit ces mots, il était mineur, il était entouré de personnes aux idées pas très claires", précise Nabil Hedar au micro de France Bleu Gascogne.

"Pourquoi j'ai pris la décision de soutenir Titouan Bernard ? Parce que je suis aussi un jeune, et que je comprends totalement cette faute, explique le militant. Elle est grave, et je n'enlève en rien la gravité de ces mots. Je considère qu'il était jeune, qu'il était mineur, et que tout jeune grandit, grandit dans les valeurs qu'il défend, dans les mots qu'il utilise aussi. C'est une faute, et je ne connais aucun humain qui n'a jamais fait de faute dans sa vie."

"On lui a infligé une claque politique et médiatique tellement forte"

Nabil Hedar, qui reconnaît que Titouan Bernard a commis une faute grave, dénonce les conséquences extrêmes qui en ont découlé. "Je me mets à la place de Titouan Bernard qui a découvert ces tas d'articles expliquant qu'il était mis à la porte de la mairie, raconte-t-il. Je me demande ce que va faire Titouan après. Qui va accepter de le reprendre ? Quelle vie va-t-il pouvoir avoir ? On lui a infligé une claque politique et médiatique tellement forte." Il ajoute : "La réponse de Charles Dayot à sa faute est encore plus violente, selon moi".

Nabil Hedar demande à ce que le maire de Mont-de-Marsan revienne sur sa décision et réintègre Titouan Bernard dans l'équipe de la mairie.