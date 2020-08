Mont-de-Marsan : Titouan Bernard de retour dans le cabinet de Charles Dayot

À Mont-de-Marsan, Titouan Bernard réintègre le cabinet de Charles Dayot. Titouan Bernard, 24 ans, qui travaillait déjà avec l'actuel maire, avait été suspendu de ses fonctions mi-juillet après la révélation de tweets à caractère antisémite remontant à 2014. Le jeune homme, diplômé de Sciences Po Toulouse, plaidait une erreur de jeunesse.

Ce lundi, le maire et président de Mont-de-Marsan Agglomération, Charles Dayot, a présenté la recomposition de son cabinet, mutualisé entre la mairie et l'agglo et il a donc choisi de lui refaire confiance pour être l'un des deux collaborateurs de ce cabinet.

Une deuxième chance à quelqu'un qui est parfaitement compétent et apprécié - Charles Dayot

À France Bleu Gascogne, ce lundi soir, Charles Dayot défend une "décision complètement assumée". Après avoir pris "le recul nécessaire par rapport à cet événement, de ne pas l'avoir maintenu dans ces fonctions" et après avoir pris "le temps de bien réfléchir", Charles Dayot, qui avait condamné les propos de l'époque, explique qu'il s'est entretenu avec Titouan Bernard : "Il a fait amende honorable. Je pense que le tweet qu'il a pu faire en 2014 ne reflète absolument pas sa personnalité d'aujourd'hui. Je suis aussi père de famille et je sais ce que ça peut représenter de donner un coup de pouce et une deuxième chance à quelqu'un qui est parfaitement compétent et apprécié."

La composition du nouveau cabinet mutualisé entre la mairie et l'agglo de Mont-de-Marsan sera effective à la rentrée de septembre. Il est placé sous la responsabilité d'un directeur de cabinet : Bertrand Lamon (collaborateur à Matignon entre 2003 et 2009) et comprendra deux collaborateurs : Titouan Bernard et Aurélien Sourine, 40 ans, qui a travaillé entre 2014 et 2020 pour le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et a participé plus récemment à la campagne du nouveau maire de Dax, Julien Dubois.