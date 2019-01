Montargis : un atelier pour se former à la démocratie participative

Montargis, France

Devant vingt-cinq personnes, dans une salle de Montargis, Tristan Rechid donne sa définition de la démocratie : "Je considère que le vote c'est un échec. Le vote, ça veut dire qu'on a pas réussi à converger... du coup on est obligé de voter." L'assistance suit avec attention la présentation, prend des notes, des rires fusent.

Tristan Rechid est un habitant de Saillans, dans la Drôme. Depuis quatre ans et demi et les dernières élections municipales, ce village de 1 300 habitants a instauré une démocratie participative. Un système dans lequel les habitants sont systématiquement associés aux décisions. Des réunions publiques sont fréquemment organisées, des consultations en lignes et des réfendums sont proposées. En plus, un groupe composé de douze habitants tirés au sort veille au bon fonctionnement des institutions.

Désaccord sur fond de supermarché

La volonté de tester une politique un peu différente est née il y a quelques années. Un projet de supermarché divise la commune. Le maire est pour, les habitants globalement contre. Des habitants veulent alors monter une liste citoyenne, Tristan Rechid les accompagne : "On s'est présenté aux habitants sans programme, sans candidat. On leur a proposé de se présenter sur cette liste s'ils le souhaitaient, et on a construit le projet tous ensemble."

À l'époque, la victoire de cette liste citoyenne dès le premier tour face au maire sortant fait couler un peu d'encre, notamment dans la presse locale. Mais depuis, Tristan constate un véritable engouement pour les questions de démocratie participative : "Le mouvement des gilets jaunes est en train d'ouvrir cette sphère. Au début c'était surtout des militants qui faisaient appel à moi. J'ai le sentiment que l'on est dans une crise de la représentativité. D'ailleurs, beaucoup de politologues prédisent la fin de notre système actuel."

"Je veux que les gens s'expriment et apportent des objections."

Preuve s'il en faut, le formateur a accompagné à plus de 150 reprises des associations, collectivités locales, et entreprises dans leur quête de démocratie participative. Ce samedi à Montargis, le public est composée de bénévoles d'associations, et de beaucoup d'élus locaux. Rose-Marie Vuillermoz est par exemple la maire de Dicy, une commune de l'Yonne à la limite avec le Loiret : "On reste trop dans un mode de travail pyramidal avec un chef qui donne des ordres et qui n'aide pas la population à développer son envie d'actions collectives. Souvent, on a une idée, on l'impose et on fait dire oui aux gens. Mais je ne veux pas ça. Je veux que les gens s'expriment et apportent des objections."

La démocratie participative... c'est aussi s'écouter les uns les autres

Durant ses formations, Tristan propose des débats, des ateliers de réflexion, d'écoute active. Apprendre à mieux écouter, c'est justement ce qu'est venu chercher Olivier Masson, élu d'opposition à Montargis, et très impliqué dans le milieu associatif. Il explique : "On a toujours ce bavardage incessant. On passe des d'un bavardage à un autre. On n'écoute pas, on attend le moment où on va pouvoir en placer une. J'aime bien quand on s'écoute vraiment."

Alors la commune de Saillans fera-t-elle des petits en matière de démocratie participative ? Le grand débat national qui a débuté ce mardi, est peut-être un début de réponse.