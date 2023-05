Montargis : après la banderole "Digeon exécution", une cyberattaque "Digeon démission" contre le maire

Tout est maintenant rentré dans l'ordre, mais pendant plusieurs heures, le site internet de la mairie de Montargis est resté inaccessible, un message "Digeon démission" s'affichant en haut de la page, lorsqu'on cliquait sur le lien. "Hier soir, c'était même "Digeon démission, vive la Russie" raconte Benoît Digeon, le maire (LR) de la ville, qui fait le lien avec l'affaire de la banderole brandie il y a une semaine lors d'une manifestation, et qui annonce qu'il va de nouveau porter plainte.

En début de semaine, le maire de Montargis annonçait avoir déposé plainte contre X pour menaces de mort, après avoir vu sur les photos d'une manifestation organisée samedi dernier par le Cercle Pasteur Montargis Gymnastique. Brandie par un adolescent, l'une des pancartes portait ces mots : "Digeon = exécution". L'association reproche au maire de la priver d'un gymnase municipal et donc de condamner le club à cesser son activité. Elle parle de quiproquo à propos de cette banderole, retirée en cours de défilé.

Des tentatives d'intrusion repoussées

C'est dans ce contexte qu'arrive cette cyberattaque contre le système informatique de la ville. "Hier soir (mercredi 17 mai), il n'y avait plus rien qui marchait, les mails, tout était planté" raconte Benoît Digeon. "Heureusement, suite à une cyberattaque il y a trois ans contre le CCAS de la commune, des pare-feux ont été installés, ils ont fonctionné et repoussé trois ou quatre intrusions" précise l'élu. Mais il était impossible d'accéder au site internet de la ville jusqu'en début d'après-midi.

Benoît Digeon annonce qu'il va de nouveau porter plainte, et établit un lien direct entre l'affaire de la banderole et cette cyberattaque. "Il faut tirer la ficelle, quand même, on peut, je l'espère, établir l'origine des interventions". Suite à l'affaire de la banderole, Benoit Digeon a reçu de nombreuses marques de soutien de la part d'autres élus, du Loiret et d'ailleurs.