Projet de la caserne Gudin à Montargis : Stéphane Bern pointe un possible conflit d'intérêt de la préfète

La préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire est sérieusement mise en cause par les défenseurs de l'ancienne caserne Gudin de Montargis. Ils soupçonnent Régine Engström de possible conflit d'intérêt dans ce dossier. Stéphane Bern monte au créneau

Le combat fait rage pour défendre la caserne Gudin de Montargis. Le bâtiment date de la fin du 19ème siècle et porte le nom du célèbre général napoléonien, originaire du Montargois, mort en Russie et dont les ossements ont été rapatriés en France, l'été dernier. Les défenseurs du site pointent du doigt la responsabilité de la préfète de région et la soupçonnent de possible conflit d'intérêt.

L'ancienne caserne Gudin à Montargis abritait l'école de gendarmerie © Radio France - Anne Oger

Au point de départ, il y a le souhait des élus de l'agglomération de Montargis qui ont signé une promesse de vente de l'ancienne caserne à la société Nexity pour un projet immobilier, mais cette vente est en suspens. En effet, le ministère de la Culture étudie actuellement la possibilité d'inscrire ce bâtiment aux monuments historiques. Le ministère l'indique sur son site internet. Mais la réponse tarde à venir, malgré l'avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui date du 29 juin. Et les défenseurs de la caserne s'impatientent.

La préfète soupçonnée de conflit d'intérêt

Dans un récent article, la revue spécialisée La Tribune de l'Art dénonce "un préfet et un député contre la sauvegarde de la caserne Gudin". Il s'agit du député du Loiret Jean-Pierre Door, et surtout de la préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire soupçonnée de possible conflit d'intérêt.

Avant d'être nommée à ce poste, Régine Engström a travaillé pour la société Nexity. Le dossier a été confié au secrétaire général de la préfecture du Loiret, et non à la préfète elle-même, ce qui devrait protéger des soupçons de conflit d'intérêt, mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Stéphane Bern. À la tête de la Fondation du Patrimoine, l'animateur ne mâche pas ses mots.

Je veux croire qu'il n'y a pas eu de pot-de-vin"

_"_J'espère que la préfète est plus motivée par la défense du patrimoine que par les intérêts d'une entreprise privée, insinue Stéphane Bern. Ce n'est pas une accusation, c'est simplement une mise en garde. Je veux croire que pour le moment, il n'y a pas eu de pot-de-vin, pas de dessous de table... Cette question est brûlante, et j'en fais un symbole important de la défense du patrimoine."

Stéphane Bern évoque le possible conflit d'intérêt de la préfète du Centre-Val de Loire, Régine Enström. Copier

Tout est fait dans la plus grande opacité"

À Montargis, les défenseurs de la caserne Gudin attendent également avec impatience l'inscription du bâtiment aux monuments historiques qui mettrait fin au projet immobilier de Nexity. Président de l’association Engagement citoyen pour le Montargois et membre du collectif "Sauvons Gudin", Alphonse Proffit a le sentiment que la préfecture et les services de l'Etat ont déjà choisi leur camp.

"Ils soutiennent les élus en place pour pouvoir faire les choses comme ils veulent, sans débat, affirme-t-il. Il n'y a pas de concertation, les études nous sont interdites, l'accès à la caserne nous est interdit. Tout est fait dans la plus grande opacité."

La préfecture assure avoir "tout fait dans le respect de la légalité"

La préfète et le secrétaire général de la préfecture du Loiret n'ont pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Ils assurent que tout est fait dans le respect de la légalité, et attendent la décision du ministère de la Culture, concernant l'inscription ou non de cette caserne Gudin aux monuments historiques.