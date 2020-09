Montargis : radié des listes électorales, Maxime Joseph pourra tout de même rester conseiller municipal

C'est une situation originale, voire ubuesque : Maxime Joseph, 25 ans, responsable départemental adjoint des Jeunes Républicains dans le Loiret, est désormais conseiller municipal de Montargis, sans avoir pu voter pour lui, et il pourra le rester pendant 6 ans, alors qu'il était virtuellement inéligible... Bienvenue dans les incohérences du droit électoral !

Une histoire en 3 actes

Premier épisode, le 6 mars dernier. Le tribunal judiciaire de Montargis décide de radier des listes électorales Maxime Joseph, qui figure en 19ème place sur la liste menée par le maire sortant (LR) Benoît Digeon pour les élections municipales de Montargis. Motif : le jeune homme, qui habite en réalité à Corquilleroy, a fourni une adresse montargoise où il ne réside pas - en l'occurrence, un meublé touristique de la société "Le Bon Gîte" dans laquelle est actionnaire Franck Supplisson, ex-président de l'Agglo de Montargis (le Bon Gîte est par ailleurs au centre d'une enquête préliminaire ouverte par la justice en août dernier...).

Pour autant, comme la liste de Benoît Digeon avait déjà été validée par la préfecture, il était trop tard pour la modifier avant le premier tour des municipales qui s'est déroulé le 15 mars. Maxime Joseph est donc resté en 19ème position sur la liste du maire sortant qui est arrivée en tête avec 38% des voix.

La liste "Montargis au cœur" menée par Benoît Digeon lors des municipales : Maxime Joseph y figurait en 19ème position (en bas à gauche sur cette photo officielle de campagne) - DR

Deuxième épisode, le 28 juin. C'est le second tour des élections municipales. Et Maxime Joseph est toujours candidat ! Et pour cause : le code électoral oblige à présenter la même liste qu'au premier tour, sauf en cas de fusion avec une autre liste. Benoît Digeon remporte le scrutin avec 44% des voix et obtient 24 sièges : Maxime Joseph est donc élu, sans avoir pu voter pour lui, et alors que la justice avait estimé "frauduleuse" son inscription sur les listes électorales...

Troisième épisode, le 25 août. Le tribunal administratif d'Orléans se penche à son tour sur cette histoire, après avoir été saisi par Gilles Ducoudré, blogueur bien connu à Montargis, qui veut faire constater l'inéligibilité de Maxime Joseph. Elle ne pas fait de doute, puisqu'on ne peut pas se présenter à une élection municipale si on ne dispose pas d'une adresse valable dans la commune. Sauf que... Pour qu'un tel recours soit valable, il faut qu'il soit déposé au plus tard 5 jours après le scrutin - donc, dans le cas d'espèce, au plus tard le 3 juillet. Or Gilles Ducoudré n'a entrepris cette démarche que le 25 juillet, il est donc débouté. Conclusion : Maxime Joseph pourra bien rester conseiller municipal de Montargis pendant 6 ans !

Un vain appel à la démission

Pour Gilles Ducoudré, cette situation pose un réel problème éthique. "La justice ayant estimé qu'il s'est frauduleusement inscrit sur les listes électorales, Maxime Joseph aurait dû avoir la décence de présenter spontanément sa démission, estime-t-il. Il peut évidemment encore le faire, mais je ne me fais pas d'illusions. Quand on affaire à un jeune loup de la politique, encarté LR, il ne faut pas rêver..."

De son côté, Maxime Joseph laisse le soin à Benoît Digeon de répondre. "A partir du moment où il n'y pas eu de recours valable, l'installation du conseil municipal est confirmée, rétorque le maire de Montargis. Maxime Joseph est élu, point à la ligne. Pour le reste, c'est vraiment chercher des poux dans la tête d'un chauve !" Fermez le ban.