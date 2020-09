Montauban : une manifestation prévue contre la venue de Robert Ménard

La conférence n'a pas encore débuté qu'elle fait déjà polémique. La maire de Montauban Brigitte Barèges, qui n'a jamais caché ses points communs avec le maire de Béziers Robert Ménard, invite ce dernier à une conférence, pour des "échange libres" à Montauban ce jeudi. La venue de l'édile, soutenu par le Rassemblement national lors des élections municipales de 2014, inquiète le collectif Codex 82.

La crainte d'une réunion de la droite

"Je ne dirais pas qu'elle fait désormais partie de l'extrême droite, mais on sent très bien que Mme Barèges est en train de ratisser vers les bords extrêmes", déclare Guillaume Mangenot.

Le porte-parole du Collectif Départemental contre l'extrême droite dans le Tarn-et-Garonne (Codex 82), craint une réunion de la droite lors des prochaines élections : "Il y a déjà eu des rencontres pendant l'été à Béziers. Aujourd'hui c'est M. Ménard qui se rend à Montauban. On sent très bien une alliance des droites extrêmes arriver sur l'échiquier politique, alors que des enjeux électoraux arrivent dans le courant de l'année 2021."

Ce sont des crétins

Robert Ménard lui, estime que sa venue ne peut choquer que "des crétins, d'un sectarisme hallucinant qui ne supportent pas le débat."

D'après l'élu de Béziers, il est tout à fait naturel pour lui et Brigitte Barèges de se retrouver et de discuter politique alors qu'ils ont beaucoup de points communs. "Au-delà des étiquettes je pense que sur les questions de sécurité, de propreté de la ville, les questions du poids de l'immigration et de l'islam, au-delà de nos sensibilités, apparemment, différentes, je crois qu'on pense à peu près la même chose."

L'édile n'épargne pas au passage une "droite la plus bête du monde qui se divise alors qu'elle est d'accord sur 80 % des sujets."

La conférence organisée par Brigitte Barèges en compagnie de Robert Ménard aura lieu à l’Espace Valorem du Stade de Sapiac à Montauban, à partir de 11 heures.

La manifestation organisée par le collectif Codex 82 débutera devant l'hôtel de ville à midi.

Sollicitée, la maire de Montauban Brigitte Barèges n'a pas souhaité répondre à nos questions.