Montauban : Brigitte Barèges place ses lieutenants aux postes clés

Au lendemain de sa condamnation, Brigitte Barèges a désignée son successeur à la mairie de Montauban. Ce sera Axel de LaBriolle, son premier adjoint. À l'agglomération c'est un autre de ses lieutenants, Thierry Deville qui va lui succéder.

Axel de Labriolle nouveau maire de Montauban

"Ce n'est pas une succession mais une période transitoire". Le désormais maire de montalbanais succède à Brigitte Barèges. Il était le premier adjoint de l'ex-maire de Montauban. Axel de Labriolle est un nouveau venu dans l'équipe de Brigitte Barèges. Elu lors du dernier scrutin en juin 2020, il a pris la place du premier adjoint (historique) de Brigitte Barèges, Pierre-Antoine Lévi.

"La ville de Montauban est temporairement orpheline"

Thierry Deville, premier vice-président à l'agglomération de Montauban hérite donc logiquement de ce Grand Montauban. C'est l'un des plus proches collaborateurs et militants de Brigitte Barèges. "La ville de Montauban est temporairement orpheline. On ne peut pas enlever aux Montalbanais une élection à plus de 52% des voix. Si la cour d'appel revient sur le jugement, Brigitte Barèges redeviendra de facto maire de Montauban" a indiqué le nouveau président de l'agglomération.

Brigitte Barèges continuera à s'investir à la mairie

Dès son arrivée dans la mairie de Montauban à 18 heures pour le point presse, Brigitte Barèges n'a pas pu cacher son émotion : "Depuis 20 ans la ville est mienne, je me bats pour elle. C'est une période transitoire. Hier soir j'étais au fond du trou mais je n'ai jamais songé à tout arrêter".