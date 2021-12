Montauban : l’éphémère maire Axel de Labriolle démissionne du conseil municipal

Il a rendu les clés de la ville à Brigitte Barèges quelques minutes après que la cour d’appel a blanchi la maire de Montauban. Il devait travailler ensuite à ses côté. Mais, l’éphémère maire de Montauban en a décidé autrement. Après avoir été premier adjoint de Brigitte Barèges pendant huit mois, puis maire depuis dix mois, Axel de Labriolle a décidé de quitter ses fonctions au conseil municipal.

Loyal

Il l’a annoncé avant même la réélection de Brigitte Barèges ce mercredi soir en conseil. Axel de Labriolle explique qu’il veut "reste libre". On sent aussi que l’ex élu ne tolère pas le traitement qui est fait aux équipes avec qui il a travaillé pendant 10 mois. Il estime toutefois avoir été "loyal" pendant toute cette période et explique avoir pris beaucoup de plaisir à diriger la capitale du Tarn-et-Garonne.

C'est une démission surprise, pourquoi avoir fait ce choix ?

C'est une démission qui fait l'objet d'un cheminement psychologique, dans le sens où j'ai exercé des fonctions importantes avec beaucoup de responsabilités et le fait que maintenant j'en ai beaucoup moins et il fallait que je m'adapte à cette situation. Ce n'était pas évident. Et puis, la nouvelle gouvernance qui se mettait en place ne me correspondait pas à différents points de vue. A la fois sur le sort qui m'était réservé et aussi sur les collaborateurs qui avaient travaillé avec moi, qui n'ont pas été récompensés.

Vous voulez dire que Mme Barèges reprend sa place de manière entière, en oubliant un peu ce qui s'est passé entre deux ?

Oui, il faut remettre en place un système que l'on peut comprendre. Mais il faut savoir en tirer les conclusions. J'ai vécu une expérience extrêmement enrichissante qui a été à la fois longue et brève. J'ai vécu 24 mois de vie politique en tout assez mouvementée et assez intéressant. Effectivement, j'ai pris du plaisir dans ce que je faisais. C'était intéressant de pouvoir fixer le cap, prendre les décisions. C'est passionnant, naturellement. Je n'ai aucune amertume, je n'ai pas de plan spécifique pour la suite. Mon but avant tout, c'est d'être fidèle à moi même.

J'ai été loyal, bien que la mer était agitée.

Et est ce que vous en voulez à Mme Barèges, de ne pas vous avoir remercié suffisamment ou de ne pas vous laisser suffisamment de place maintenant?

Non, je lui en veux pas, puisque ce sont ses choix politiques et personnels. Et en tant que maire, vous savez, le maire décide. C'est pyramidal comme organisation, donc elle est en droit de le faire. Et si ses choix ne me conviennent pas, je ne suis pas obligé de le subir. En tout cas, j'ai bien tenu la maison. J'ai gardé le cap, je l'a tenu informé des dossiers. J'ai été loyal, il n'y a pas eu de pas eu de problème particulier, bien que la mer était agitée. Brigitte Barèges est éminemment politique avant tout, qu'elle le soit son organisation, son modèle de gouvernance, son pouvoir aussi, et pour cela, elle fait les choix qu'elle doit faire.

On vous reverra en politique ?

Je ne sais pas. L'avenir est incertain, par définition. Honnêtement, je ne saurais pas vous le dire ce soir, mais je ne m'interdis rien. Je suis un homme libre, donc tout est possible. Rien n'est exclu. Mais rien n'est certain non plus.

