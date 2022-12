Montbéliard : la contrattaque très politique de Charles Demouge contre le préfet du Doubs

Le meilleure défense, c'est l'attaque. Charles Demouge a décidé de prendre le conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération à témoin, dans son bras de fer qui l'oppose au préfet du Doubs. Dans une lettre adressée aux élus communautaires qu'il leur a lu en séance, le président de PMA attaque les deux recours que le préfet a déposé devant le tribunal administratif de Besançon.

Un recours sur le fond et un recours en référé pour réclamer l'annulation du contrat de délégation de service publique pour la rénovation de l'usine d'incinération de Montbéliard. La chambre régionale des comptes, sollicitée par le même préfet, avait pointé l'irrégularité des procédures d'attribution et les fragilités du contrat. Le recours en référé est examiné ce mercredi 21 décembre à Besançon.

"Cette saisine ne me paraît pas exempte de vices, tant de fond que de forme" clame d'emblée le président de PMA. "Et elle n'est pas sans conséquences pour l'agglomération, en particulier pour les habitants de la Petite Hollande". On attend donc de connaitre ces griefs.

Charles Demouge en discussion avec le préfet Jean-François Colombet, ce vendredi, à propos de le vente de PSA Sud © Radio France - Christophe Beck

Sur la forme, Charles Demouge interroge : "Pourquoi le préfet qui connait parfaitement le dossier a-t-il attendu le signature du contrat, alors qu'il aurait pu saisir le juge en amont de cette signature et éviter ainsi d'exposer l'agglomération à des indemnités avec le délégataire ?".

La réponse est induite dans la saisine. C'est le contrat d'août dernier qui est attaqué et non pas la délibération du 11 juillet. Comme le relève la chambre régionale des compte dans son arrêt du 27 novembre, "Pays de Montbéliard Agglomération a fait le choix de poursuivre la négociation avec l'unique candidat" (...) malgré "l'écart très important entre son estimation initiale et l'offre du candidat". Pour les Sages, "la collectivité aurait dû [...] relancer une nouvelle procédure d'attribution de la délégation de service public" .

Sur le fond, Charles Demouge explique que l'inflation des coûts pointée par la juridiction comptable touche l'ensemble des programmes de PMA. Les arguments portent enfin sur le coût d'une gestion des déchets confiée au Sertrid de Bourogne dans le Territoire de Belfort, l'autre option rejetée par les élus de PMA. "La part de la dette du Sertrid attribuée à PMA, en cas de rapprochement avec l'unité de Bourogne, pourrait s'élever à près de 28 millions d'€, bien plus que le coût de la rénovation du four de la Petite Hollande", affirme Daniel Granjon, le vice président de PMA en charge de cette question des déchets.

Dernier argument. L'absence d'usine d'incinération à Montbéliard priverait le quartier de la Petite Hollande de chaleur. "Ca veut dire une note de chauffage multipliée par trois" clame Marie-Noelle Biguinet, la maire de Montbéliard. "A aucun moment, vous nous avez démontré que le chauffage à la Petite Hollande était moins cher qu'ailleurs", lui répond Marc Tirole président du groupe des Indépendants et Solidaires à PMA.

La maire de Montbéliard reconnait que l'étude qui avait été commandée pour estimer ce prix du chauffage sans usine d'incinération avait été stoppée en cours de route en raison de la délibération de l'agglomération du 11 juillet. On ne saura donc jamais. En tout cas, pas aujourd'hui.

Le débat reprendra ce mercredi 21 décembre devant le tribunal administratif de Besançon. Un débat moins politique et plus technique.