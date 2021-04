Montbéliard : polémique autour d'un conseil communautaire dans la grande salle de l'Axone

Fallait-il organiser un conseil communautaire dans la grande salle de l'Axone à Montbéliard ce jeudi soir pour démettre les deux vice-présidents d'opposition ? Les intéressés pointent le coût et le risque sanitaire. "S'ils avaient démissionné, on aurait évité ce débat", rétorque la majorité.

C'est la polémique du moment qui fleurit sur les réseaux sociaux. Pays de Montbéliard Agglomération réunit un conseil communautaire extra ce jeudi soir à l'Axone pour entériner la destitution des deux vice-présidents de l'opposition, Nicolas Pacquot et Nadine Mercier, coupables d'avoir voté contre le budget 2021.

16000 € pour une heure de réunion

La polémique porte sur cette réunion en présentiel, en dépit du contexte sanitaire et du coût de 16 000 € pour cette séance. C'est le chiffre et l'argument avancés par l'opposition à PMA qui estime que la délibération pouvait se contenter d'un vote public et donc d'une réunion par visio-conférence, au lieu d'une réunion en présentiel dont la seule justification est de permettre ce scrutin à bulletin secret.

"C'est le prix de la honte", dénonce Nicolas Pacquot, l'un des deux vice-président aujourd'hui sans délégation. "C'est le prix à payer pour que certains élus très courageux puissent se cacher derrière un vote à bulletin secret, alors que la crise sanitaire est particulièrement tendue et que l'organisation de cette séance va coûter entre 16 et 17 000€".

"On est plus dans le coup politique que dans le travail pour notre territoire", déplore Mathieu Bloch

Mathieu Bloch, le maire de Colombier-Fontaine et président du groupe majoritaire lui répond. "Il aurait été plus judicieux que les deux vice-présidents aillent au bout de leur raisonnement et démissionnent. Ça nous aurait évité tout ce bazar. C'est un peu facile de s'offusquer par communiqués de presse. On est plus dans le coup politique et la médiatisation que dans le travail réel pour notre territoire. Et ça je le déplore."

Le débat promet d'être nourri ce jeudi soir pour une décision jouée d'avance.