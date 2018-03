Montbrison, France

On sent de l’agacement, et sans doute un peu de colère de la part du député de LREM de la Loire Julien Borowczyk. Le tout expliqué dans un post facebook : "Dans le dernier bulletin municipal j’étais caché par M. Le Préfet lors des fêtes de la fourme. Cette fois ci, ce sont de _malheureux problèmes de cadrages qui me font disparaître des pages colorées de la revue municipale_."

-

Ensuite le député ironise "Heureusement, je dispose toujours de mes photos. Mon équipe cadrant mieux les clichés, je les ai confrontés à ceux du bulletin municipal." A vous donc de voir les montages. Le député qui s'amuse avec le nom du journal municipal qui s'appelle Ensemble. Lui le rebaptise "Ensemble sans votre député".

Exemple du montage réalisé par le député. -

Vaniteux ou sectaire ?

Un post facebook qui a provoqué quelques réponses. Certains disent en substance que le député est bien vaniteux. "Voilà bien un caca nerveux pour une histoire de portrait !". D'autres abondent dans le sens du parlementaire. C’est le cas de l'élu de Feurs Johann Cesa qui répond "Tu découvres la dure vie d'élu minoritaire et du caractère sectaire de M. Bazile."