Montbrison : le maire Christophe Bazile invité du 6-9 France Bleu Saint-Etienne Loire ce vendredi

Christophe Bazile maire de Montbrison et président de Loire Forez Agglo sera dans les studios de France Bleu Saint-Etienne Loire de 7h30 à 8h30. L'occasion de parler des 59es journées de la Fourme et des Cotes du Forez, mais aussi de la crise économique liée au contexte sanitaire. Christophe Bazile évoquera l'actualité politique, culturelle et sportive de sa ville.