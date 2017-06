Montélimar : l'ex-candidate du PS aux élections législatives lance un appel aux dons

Isabelle Malric, candidate du PS sur la deuxième circonscription de la Drôme aux dernières législatives, lance un appel aux dons. Elle a obtenu moins de 5% des voix et ne sera donc pas remboursée de ses frais de campagne par l'Etat. Elle a emprunté personnellement 33.000 euros.

Isabelle Malric était la candidate socialiste aux dernières élections législatives, sur la deuxième circonscription de la Drôme, qui va de Portes-lès-Valence à Pierrelatte, en passant par Montélimar.

3% des voix au premier tour des législatives

Isabelle Malric, mère de famille de 46 ans et assistante parlementaire de la sénatrice drômoise Marie-Pierre Monier, était inconnue du grand public avant ces élections législatives. "Comme je n'étais pas élue, j'ai du commencer tôt la campagne et elle a été du coup plus coûteuse" explique Isabelle Malric.

Le 11 juin dernier, elle n'a obtenu que 3,02 % des voix au premier tour des élections législatives sur la deuxième circonscription de la Drôme. Un score historiquement bas pour le parti socialiste. Le seuil légal étant de 5%, l'Etat ne lui remboursera pas ses frais de campagne.

33.000 euros à rembourser personnellement

Pour mener sa campagne, Isabelle Malric a loué un local dans le centre de Montélimar. Elle a notamment fait appel à un coordinateur de campagne et elle a payé les affiches, les tracts et la rédaction de son programme. Pour mener cette campagne, elle a emprunté 33.000 euros à titre personnel. Un crédit à la banque qu'elle doit donc aujourd'hui rembourser seule.

"J'ai un crédit de 33.000 euros à rembourser, avec un salaire qui n'est vraiment pas très important, c'est très compliqué de l'assumer"

Le parti socialiste peut, par principe, l'aider à rembourser sauf qu'il est dans une position plus qu'affaiblie suite à ces élections législatives. Et Isabelle Malric n'est pas la seule candidate socialiste dans ce cas.

"Ce sera très dur pour le PS de faire face à ces difficultés financières, dans la mesure où nous sommes une centaine de candidats socialistes en France à avoir fait moins de 5% et il y a désormais très peu d'élus socialistes qui cotisent alors que le parti vit en grande partie grâce à ces cotisations" explique Isabelle Malric.

Isabelle Malric : "33.000 euros de prêt personnel à rembourser, c'est très dur à assumer". Copier

Isabelle Malric dit compter sur la solidarité des militants socialistes et des sympathisants de gauche au sens large. Elle lance donc un appel aux dons pour pouvoir faire face à ces difficultés financières. Les personnes intéressées peuvent la contacter par mail : contact@isabellemalric.fr