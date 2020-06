Montélimar : le débat du second tour

Les trois candidats encore en lice, Julien Cornillet, Franck Reynier et Catherine Coutard étaient ce mardi matin en direct sur France Bleu Drôme Ardèche. Ont-ils changé leur programme depuis le premier tour il y a plus de trois mois. Eléments de réponse.

Au premier tour, c'est le républicain Julien Cornillet qui est arrivé en tête avec un peu plus de 34% des suffrages. Il était suivi loin derrière par la liste de gauche de Catherine Coutard qui a rassemblé 26% des suffrages. Enfin troisième, le maire sortant, Franck Reynier avec 24%. A noter la très forte abstention : 60% des électeurs ne se sont pas déplacés.

La méthode de Julien Cornillet

Le candidat les Républicains ne cesse de le marteler : la méthode de gouvernance doit changer; c'est ce qui le différencie du maire actuel.

"Il faut changer la méthode et changer cette majorité municipale pour trouver une nouvelle dynamique, pour permettre à Montélimar d'aller de l'avant. On parle d'économie. Ça veut dire qu'on va changer de méthode. Entre le fait d'envoyer un mail et le fait d'aller directement sur le terrain, vous avez une vraie différence."

"C'est pour cela que nous avons proposé, si nous sommes élus, un adjoint spécifique pour les mesures poste covid avec deux conseillers municipaux pour aller directement au terrain, aller directement auprès des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans, des personnes dans des situations financières très compliquées socialement, nos séniors également, qui doivent faire face à des problèmes, aller aider pour monter des dossiers, pour les accompagner."

La "dynamique" de Catherine Coutard

Après cette période de confinement, Catherine Coutard à la tête de la liste de gauche juge qu'il y a une vraie dynamique derrière son camp.

"Aucun de nous ne sort indemne de la période que nous venons de passer, nous avons changé. Nos électeurs ont changé aussi et j'en ressors convaincu que la citoyenneté, l'écologie et la solidarité qui étaient au cœur de notre programme répondaient déjà beaucoup aux aspirations des électeurs et répondent aujourd'hui encore mieux. Donc, pour moi, depuis plusieurs semaines, nous pouvons nous retrouver. Je m'intéresse aux montiliens qui vont choisir leur maire pour six ans et je sens qu'ils ont changé. La dynamique est de notre côté."

La baisse des impôts pour Franck Régnier

Le maire sortant de Montélimar propose la relance par le pouvoir d'achat notamment en baissant les impôts.

"Je pense qu'il faut activer tous les leviers. Aujourd'hui, les classes moyennes, c'est ceux qui payent des impôts et qui ont droit quasiment à rien. Ceux là sont les grands oubliés de tous les plans de relance. Donc, il faut, par des actions locales concrètes, que certains maires aient le courage de baisser la fiscalité pour leur redonner du pouvoir d'achat. C'est ce que je propose, alors ce n'est pas possible partout. C'est possible parce que la situation financière de Montélimar le permet. La ville s'est désendettée 18% sur ce mandat, plus de 40% pour l'agglomération. Donc il faut rendre du pouvoir d'achat, rendre des capacités financières à nos administrés."

Soirée électorale sur France Bleu Drôme Ardèche

France Bleu Drôme Ardèche vous propose une soirée électorale dès 19 heures 30 ce dimanche pour les résultats dans les villes de Drôme-Ardèche. Les électeurs de cent communes doivent se rendre aux urnes pour ce second tour.