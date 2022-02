Montélimar : le maire dépose plainte contre son adjoint aux travaux

Karim Oumeddour n'est plus adjoint aux travaux à la ville de Montélimar. Le maire, Julien Cornillet, lui a retiré sa délégation après l'ouverture d'une procédure judiciaire.

"Lors d'un rendez-vous mardi dernier, vous m'avez annoncé deux choses. La première, votre décision de retirer ma délégation aux travaux. La seconde, le dépôt d'une plainte contre moi au nom de la collectivité pour détournement de fonds publics". Cette phrase prononcée lundi 21 février par Karim Oumeddour lors du conseil municipal de Montélimar n'est pas passée inaperçue.

Des agissements qui posent question ?

Karim Oumeddour a également été suspendu, à titre conservatoire, de ses délégations au conseil départemental de la Drôme. Rien ne va plus pour le montilien depuis que le maire, Julien Cornillet, a été informé par courrier d'agissements qui poseraient question et qui dureraient depuis longtemps.

L'élu mis en cause a pris les devants en évoquant lui même l'affaire lors du conseil municipal : "J'ignore tout [des éléments]. Vous avez choisi de préférer une présomption de culpabilité à une présomption d'innocence en me retirant brutalement cette délégation, plutôt que de la suspendre le temps d'y voir plus clair" explique le désormais ex-adjoint aux travaux.

Ce qui est complexe, c'est que personne souhaite parler du fond de l'affaire. Ni Karim Oumeddour, ni le maire de Montélimar qui reste évasif : "Au vu des éléments à ma disposition, j'ai pu en informer qui de droit", c'est-à-dire le procureur de la République de Valence. C'est désormais au parquet de dire si ces agissements constituent ou pas un délit.

Karim Oumeddour, élu LREM avait quitté la majorité de l'ancien maire Franck Reynier. Il avait rejoint la liste de Julien Cornillet (LR) élu en juin 2020.