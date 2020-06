Montélimar : un colistier de Franck Reynier apporte son soutien à la liste rivale de Julien Cornillet

L'un des colistiers de Franck Reynier pour les municipales à Montélimar (Drôme) vient d'annoncer son ralliement à... la liste de son principal rival, Julien Cornillet. "Je n'ai pas envie de participer à une défaite annoncée et je ne veux pas que la gauche gagne", se justifie Jean-Louis de Saint-Prix, conseiller municipal sortant et membre de la liste Montélimar Ensemble, mais qui soutiendra donc la liste Demain Montélimar! de Julien Cornillet, arrivée en tête au premier tour.

La campagne pour le second tour des municipales se complique donc encore davantage pour le maire sortant, qui est en ballotage défavorable après être arrivé troisième au premier tour avec près de 10 points de retard sur Julien Cornillet. Pour Jean-Louis de Saint-Prix, ce retard n'est pas rattrapable et Franck Reynier aurait tout simplement dû retirer sa liste pour le second tour. Et il estime qu'une telle décision est nécessaire pour éviter une victoire de la liste de gauche de Catherine Coutard, arrivée en deuxième position.

Celui qui se définit comme "divers droite" explique aussi qu'il avait déjà fait le même choix lors des municipales de 1989. Il s'était alors rallié à la liste de Thierry Cornillet, qui est par ailleurs le père de Julien Cornillet, pour éviter la réélection du socialiste Maurice Pic.

Franck Reynier "prend acte" et "respecte son choix"

Jean-Louis de Saint-Prix dit avoir eu "très peu de contacts" avec Franck Reynier depuis le premier tour des municipales mais assure que les deux hommes ne sont "pas fâchés". "Il a bien géré la crise [du coronavirus], je ne lui reproche rien", poursuit Jean-Louis de Saint-Prix mais il ne voit pas comment le maire sortant pourrait l'emporter le 28 juin prochain.

Franck Reynier, de son côté, "prend acte" de cette décision : "C'est son choix et je le respecte". Mais il affirme que son conseiller municipal sortant "reste candidat de la liste Montélimar Ensemble", puisque les candidats s'engagent pour les deux tours de scrutin. "Nous allons mettre tout notre énergie et notre expérience au service des Montiliens dans la gestion de cette crise, notamment en proposant un projet de relance économique et de sortie de crise", conclut Franck Reynier.