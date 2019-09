Montélimar : un nouveau chèque pour la SODEC

Montélimar, France

En juillet dernier, les élus communautaires avaient voté un dédommagement d'un million cent mille euros à la société SODEC. Cette société était chargée d'aménager la zone commerciale nord de Montélimar. Le projet porté par la mairie de Montélimar puis par l'agglomération, dans les deux cas par le maire et président de l'agglomération Franck Reynier a été abandonné. Suite à une négociation avec la SODEC, il a été décidé de dédommager cette société à hauteur d'un million cent mille euros net.

Une délibération invalidée

La délibération de juillet dernier avait fait l'objet de deux recours devant la justice administrative. Un recours de l'opposition et un recours du préfet de la Drôme. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération pour défaut d'information des élus. Le président Franck Reynier avait donc à nouveau convoqué l'assemblée lundi soir.

L'opposition conteste à nouveau la délibération

L'opposition avait en juillet dernier expliqué qu'elle n'avait aucun document pour décider et évaluer la pertinence de la somme allouée à la SODEC. Cette fois, elle conteste les documents, les justificatifs fournis. Des frais de personnel jugés exorbitants. Des factures de la SODEC datées d'avant la signature du contrat avec l'agglomération. Entre autre. L'opposition qui approuve l'abandon du projet "l'Envol" conteste toujours la somme attribuée à la SODEC.

Vingt conseillers communautaires ont voté contre lundi soir. C'est bien au-delà de la seule opposition. Un peu comme si les doutes avaient gagné les esprits. A l'instar de cet élu d'Ancône : il demande que la somme soit consignée mais pas donné à la SODEC en attendant le jugement du tribunal sur le fond.

J'ai voté toutes les délibérations. Ce n'est pas un problème politique. Ce qui prime c'est ma conscience morale explique cet élu d'Ancône qui a voté contre la délibération.

Le président Reynier défend sa stratégie

Franck Reynier explique que les comptes de la SODEC ont été visés par un commissaire aux comptes et que tout a été vérifié. Les justificatifs produits sont donc bien des documents sur lesquels on peut s'appuyer. Il présente par ailleurs ce protocole transactionnel comme la meilleure solution pour l'agglomération : refuser de dédommager la SODEC, c'est s'exposer à un recours de la part de cette société. Ce sera alors le juge qui fixera la somme; ça pourrait coûter beaucoup plus cher à l'agglomération.

A quelques mois des municipales, Franck Reynier veut aussi se débarrasser le plus vite possible de cette affaire. Alors que l'opposition enfonce le clou : on paye très cher une faute politique de Franck Reynier martèle Catherine Coutard.