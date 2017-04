Montflours, seule commune mayennaise à avoir placé Mélenchon en tête dimanche, fait de la résistance

Le candidat de la "France Insoumise" a obtenu ici 27% des voix lors du 1er tour de la Présidentielle devançant nettement ses adversaires.

Quand on regarde la carte du vote en Mayenne, on peut voir plein de points bleu, la couleur pour François Fillon, beaucoup de bleu Marine et il y a aussi du violet pour Emmanuel Macron. Et puis, là, au centre du département, un point rouge. Le seul point rouge d'ailleurs sur la carte, et c'est la couleur qui a été choisie pour représenter Jean-Luc Mélenchon. C'est le village de Montflours, à une vingtaine de kilomètres au nord de Laval. Une commune tranquille où siège la Fédération de Chasse. Les gens du coin ne votent pas comme le reste de la Mayenne, terre traditionnellement de centre-droit.

A Montflours sur les panneaux électoraux © Radio France

A Montflours, on est engagé depuis très longtemps à gauche, une gauche radicale, insoumise pour reprendre le terme de Jean-Luc Mélenchon. Ce village de 250 habitants, disons-le comme ça, fait de la résistance. Reportage de Johan Bescons à écouter ici :