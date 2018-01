Le sénateur Guillaume Gontard (RCE pour rassemblement Citoyen et écologiste) a fait une visite au PPA (point de passage autorisé) de Montgenèvre dans la nuit de mardi à mercredi. C'est une prérogative de tout parlementaire.

Le sénateur de l'Isère et le maire de Grenoble au poste frontière Copier

Il était accompagné du Maire de Grenoble, Eric Piolle et de la conseillère régionale Myriam Laïdouni-Denis (tous 2 ecolo) ils ont été reçu pendant une heure par le commandant du poste.

Les élus dans la guitoune de la PAF © Radio France - Gérard Fourgeaud

Cela fait quand même bizarre de retrouver à un poste frontière entre la France et l'Italie. Il a été rétabli de manière provisoire, en novembre 2015, pour contrôler l'afflux de réfugiés. A cet endroit ce sont quasiment tous des jeunes hommes africains dans la force de l'âge. Ils ont quitté leur pays depuis plusieurs années. Beaucoup ont été esclaves en Libye, puis un jour forcé moyennant rançon de monter sur des bateaux surchargés qui menacent de couler. Et, selon leurs témoignages, les premiers qui refusent de monter parce qu'ils ne veulent pas se noyer ont été abattus sur la plage par les négriers.

Ce sont ces hommes qui arrivent à Montgenèvre. La loi prévoit que les mineurs soient remis aux services sociaux du département des Hautes Alpes et que les majeurs soient renvoyés vers le pays où ils ont déposé une demande d'asile. Ceux qui sont interceptés par la Police de l'Air et des Frontières sont redéposés à Clavière, à 2 km, en Italie. Ils retentent leur chance la nuit suivante. Mardi soir, les policiers n'avaient arrêté personne.

En Hiver, ils sont moins nombreux à tenter le passage des cols des Alpes. Un réfugié a dû être amputé de ses 2 pieds qui avaient gelé. Un autre des 2 mains. Et de toute façon le fameux col de l'Echelle est soumis aux avalanches.

On apprendra, mercredi matin, que 8 africains ont réussi à passer le col de Montgenèvre. Plus facile, il suffit de marche 1 ou 2 km dans la neige en contournant les postes frontières, où de toutes façons les policiers ne contrôlent que les voitures et les bus sur la route.

Ces huit-là se sont tellement bien cachés dans la station que même les bénévoles qui les aident ont eu du mal à les trouver pour les descendre à Briançon dans un refuge. Briançon où en pratique les forces de l'ordre ne les recherchent plus, car ils sont à plus de 20 km de la frontières.

La visite des élus, c'était comprendre les limites de l'accueil reçu par les exilés. Savoir si la police respecte le droit. Pour le sénateur Gontard, c'était recueillir des informations concrètes en perspective de la discussion du projet de loi du gouvernement sur le sujet qui sera examiné en mars. Pour Eric Piolle, c'était aussi recueillir un bilan d'expérience locale autre que celui de Grenoble pour participer aux prochaines assises sur la question en mars à Grande Synthe dans le Nord. Pour tous, c'est un échange avec les bénévoles de Briançon qui accueillent les migrants depuis un an avec toute une infrastructure de taille humaine. C'est à dire, pas trop de monde. "On peut faire à manger pour 20 personnes" disent-ils. "S'ils sont 50, il faut un professionnel". Ces bénévoles qui ne souhaitent pas stigmatiser les policiers qui tiennent le poste frontière. Ils font, au contraire, appel à leur humanité pour que les jeunes africains soient traités dignement.

Les bénévoles de "Tous Migrants" © Radio France - Gérard Fourgeaud