Montmorrillon : Guy Gévaudan, élu au premier tour à Montmorillon, est décédé

Guy Gévaudan, arrivé en tête du premier tour des municipales le 15 mars dernier, aurait du être officiellement élu maire de Montmorillon lors d'un prochain conseil municipal, mais il est décédé ce mercredi matin. Âgé de 66 ans, il est mort des suites du cancer.

66% des voix au premier tour

En décembre dernier, en présentant sa candidature, Guy Gévaudan n'avait pas caché sa maladie, mais il espérait la vaincre et s'affichait confiant au vu des traitements reçus.

Jean-Michel Clément, député de la Vienne, lui rend hommage sur son site : "Guy se battait contre la maladie avec une dignité qui grandit encore plus l’homme qu’il était : généreux, combatif, désintéressé, profondément humain et sensible."