Il a apporté avec lui le courrier officiel de l'INSEE, qu'il brandit fièrement avant d'entamer une conférence de presse destinée initialement à évoquer l'attractivité du centre ville de Montpellier.

Philippe Saurel est encore un peu tendu, agacé par les déclarations de ses opposants et de certains médias. "S'il faut aller devant le juge, on ira. J'ai l'habitude !", lance t'il en préambule, un brin menaçant.

Puis il se détend, retrouve peu à peu le sourire, et annonce fièrement devant un parterre constitué de quelques journalistes mais surtout de beaucoup d'élus et collaborateurs de la ville que désormais, Montpellier compte très exactement 282.243 habitants.

Strasbourg a donc perdu sa 7e place et reconnu sa défaite. "Les Strasbourgeois sont nos amis. J'ai eu le premier adjoint au téléphone. On ne fait pas de compétition à la mort. Mais quand on regarde bien, il vaut mieux être 7e que 8e !"

Réglement de comptes

C'est de bonne guerre. Le maire de Montpellier et président de l'agglomération a donc profité de l'occasion pour remettre à leur place tous ceux qui, ces derniers jours, avaient tendance à dire du mal de la ville et de sa gestion.

Chiffres officiels à l'appui, Philippe Saurel a d'abord rappelé que le chiffre d'affaires des commerçants du centre ville progressait d'environ 1% par an. Que celui du centre-ville ne représentait pas que 10% de celui de l'ensemble de l'air urbaine, mais deux fois plus (23%).

Et au passage, il réserve une petite banderille pour le député LREM de l'Hérault, Patrick Vignal qui récemment, affirmait que 17% des commerces montpellierains étaient inoccupés. "Il s'appuie sur une étude très ancienne. En réalité, le taux d'inoccupation des commerces oscille entre 5,5 et 7,5%. Ce sont des chiffres issus d'études sérieuses qui portent sur environ 300 villes de France." Le parlementaire appréciera.

À Strasbourg, on prend acte, mais on relativise

La capitale alsacienne, qui compte désormais 277.270 habitants, s'attendait depuis l'année dernière à perdre sa 7e place.

Du coup, on relativise autant que possible ce nouveau classement. "On ne peut pas rivaliser avec le soleil et la mer dont dispose Montpellier" réagit Alain Fontanel, adjoint au maire de Strasbourg. "C'est un peu comme au foot : on a le même nombre de points, mais ils sont passés devant nous à la différence de buts."

On verra en février 2018 ce qu'en dira le rectangle vert, lors de la prochaine confrontation prévue entre les deux villes pour le compte du championnat de Ligue 1.

