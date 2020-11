Dans le courant de l'année 2021, un bâtiment va ouvrir ses portes dans le quartier de la Paillade, à Montpellier. Il accueillera un centre de santé et un tiers-lieu, destiné à donner vie aux projets des habitants du secteur.

Un tiers-lieu, espace d'échanges entre associations et habitants, va naître à la Paillade

La Ville de Montpellier a fait l'acquisition d'un bâtiment de 3.000 m² dans le quartier de la Paillade. Il sera en service dans le courant de l'année 2021. Un centre de santé, qui va assurer des missions de prévention et de prise en charge des patients, y sera installé. Par ailleurs, l'équipe municipale veut en faire un espace d'échanges entre associations et habitants du quartier.

"Il n'y aura pas que des guichets et des bureaux, note Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Ce tiers-lieu permettra de développer de nouvelles pratiques et de faire émerger des besoins qui n'ont, jusque-là, pas encore été identifiés." Les associations et les habitants pourront disposer de ces locaux comme ils le souhaitent. Par exemple, cet espace pourra aider les jeunes à intégrer le marché du travail.

Si vous me demandez quel est le programme de ce tiers-lieu, et que je réponds, je serais mauvais, parce que ça voudrait dire que les interactions sociales ne se sont pas déroulées correctement - Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

"À la Paillade, il y a des personnes qui se revendiquent être les chefs du quartier, mais il y a aussi des habitants qui veulent mettre en place des projets, analyse Michaël Delafosse. Beaucoup d'entre eux me disent qu'ils ont envie que leurs enfants réussissent à l'école ou qu'ils veulent créer leur entreprise. Je crois qu'on leur doit bien ça!"

L'équipe municipale a pris cette décision suite à la fusillade qui a éclaté dans le quartier de la Paillade, le 1er novembre 2020.

