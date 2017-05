Moralisation de la vie politique: nouvelle affaire autour du maire de Saint-Avold candidat aux législatives

Le candidat LR-UDI dans la 7e circonscription de Moselle, déjà condamné et sous le coup d'une enquête préliminaire, est aussi pointé du doigt dans une autre affaire: il a insisté pour nommer policier municipal un agent accusé de viol puis innocenté. Certains dénoncent des pressions sur un témoin.

Après l'affaire Fillon, le ministre Richard Ferrand empêtré dans ses affaires immobilières, et la ministre Marielle de Sarnez soupçonnée, comme le FN, d'emplois fictifs au parlement européen, ce qu'elle conteste, la moralisation de la vie politique est au coeur des débats des législatives. François Bayrou, Garde des Sceaux, présentera son projet de loi mercredi prochain 7 juin, après les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le texte prévoit notamment l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. En Moselle, justement, le candidat LR-UDI dans la circonscription de Boulay-St Avold, André Wojciechowski a déjà été condamné en justice. Le maire de St Avold a écopé de peines d'amende (de 2 à 5.000 euros) pour discrimination syndicale en 2014 et depuis fin mars, il est sous le coup d'une enquête préliminaire pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics.

L'élu est aussi au coeur d'une autre affaire: il a insisté pour nommer policier municipal un agent accusé de viol puis innocenté. Mais des pressions auraient été exercé sur un témoin, affirme un ancien collègue qui a écrit en février dernier une lettre de dénonciation au Procureur de la République de Sarreguemines. En mai 2010, ce policier municipal bénéficie d'un non lieu, le viol d'une jeune fille de 16 ans à l'époque des faits n'étant pas caractérisé selon la justice. Mais il y a eu subornation de témoin assure l'un de ses anciens collègues Cédric Nkozo. "Il me l'avait confié à l'époque" explique ce délégué CGT, qui a lu récemment qu'un témoin s'est plaint d'avoir été manipulé: "Moi je tombe sur une attestation [dépôt de plainte en avril 2016], la personne dit qu'elle a été auditionnée dans les locaux de la police municipale. C'est totalement illégal. Et de là, je me suis dit, ce n'est pas normal, je dois en informer les institutions compétentes. Il y a eu de la manipulation, de l'influence". Concernant cette dénonciation de subornation de témoin, le Procureur de Sarreguemines fait actuellement des vérifications.

"Clairement le maire avait fait tout ce qu'il fallait avec insistance pour nous imposer cette personne" - une habitante de Saint-Avold

Cédric Nkozo reproche aussi au maire de Saint Avold d'avoir insisté pour que ce policier municipal obtienne son agrément, malgré 2 refus de la sous-préfète de Forbach, en septembre et octobre 2009, à cause de sa mise en examen dans l'affaire de viol. Ces reproches, cette habitante de la commune, Tatiana Prat, les partage. Elle l'a dénoncé par écrit aux autorités en 2014 (gouvernement, préfet, élus locaux): "Clairement le maire avait fait tout ce qu'il fallait avec insistance pour nous imposer cette personne. La sous-préfète de l'époque affirmait à 2 reprises: non cette personne n'a pas une moralité qui lui permet d'avoir l'agrément d'être policier municipal. J'ai des petites filles et je n'ai pas envie qu'elles obtempèrent à un ordre de cette personne, je ne lui fais pas confiance".

Une autre femme accuse aussi ce policier municipal de viol. Sa plainte a d'abord été classée sans suite mais elle en a déposé une autre avec constitution de partie civile l'an dernier. Des auditions sont en cours. Ni le policier municipal ni le maire de Saint Avold n'ont souhaité répondre à France Bleu Lorraine.