Moralisation de la vie publique : "ce projet de loi est précipité" pour Jean-Luc Reitzer député du Haut-Rhin

Le garde des Sceaux François Bayrou a dévoilé son projet de loi de moralisation de la vie publique ce mercredi, interdisant d'enchaîner plus de trois mandats successifs et d'employer un proche. Pour Jean-Luc Reitzer, député haut-rhinois, le texte a été réalisé sans concertation de façon précipitée.

Sur fond d'affaires Ferrand et de Sarnez — le ministre de la Cohésion des Territoires est impliqué dans un conflit d'intérêt et la ministre des Affaires européennes est mise en cause pour l'emploi d'une assistante au Parlement européen — le ministre de la Justice François Bayrou a dévoilé son projet de loi de moralisation de la vie publique ce mercredi, un projet prônant l'interdiction d'enchaîner plus de trois mandats successifs, d'employer un proche et prévoyant la suppression de la réserve parlementaire.

Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, est élu depuis près de 30 ans. Il brigue un sixième mandat aux prochaines législatives les 11 et 18 juin, il emploie son fils et son épouse comme collaborateurs, mais il ne sent pas visé par cette loi :

Le problème, c'est que ce projet de loi est précipité ! Il a été réalisé sans concertation et sans s'attaquer au véritable problème : il faut donner un vrai statut à l'élu !

L'engagement politique a un coût et exige des sacrifices, affirme Jean-Luc Reitzer :

On veut rajeunir la classe politique mais avec quels moyens peut-on exercer un mandat électif actuellement ? Prenez un jeune de trente ans, il a droit à trois mandats successifs et après que devient-il à 45 ans ? Quelle est sa reconversion ?

Et l'élu alsacien de citer l'Allemagne en exemple :

Là-bas, ce problème de reconversion a été résolu : l'élu a un véritable statut, il peut retrouver la fonction publique territoriale ou la fonction publique nationale. C'est un statut comparable qu'il faudrait mettre en place en France. Sans cela, on n'aura que des fonctionnaires et aucune diversité.

Le vrai problème n'est pas le cumul des mandats, mais permettre aux différentes d'accéder aux fonctions politique conclue Jean-Luc Reitzer.