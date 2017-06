Moralisation politique : François Bayrou présente sa loi en Conseil des ministres ce mercredi

Le ministre François Bayrou doit présenter, ce mercredi, son projet de loi sur la moralisation de la vie publique en Conseil des ministres, alors que son parti est visé par une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs. Pour le Conseil d'État, la "banque de la démocratie" est une mauvaise idée.

Le ministre de la Justice Bayrou présente ce mercredi, en Conseil des ministres, la loi de moralisation de la vie publique, le premier grand chantier législatif du quinquennat, alors que son parti, le MoDem, est visé par une enquête judiciaire pour des soupçons d'emplois fictifs.

Interdiction d'employer sa famille et suppression de la réserve parlementaire

François Bayrou avait dévoilé le 1er juin lors d'une conférence de presse l'essentiel des mesures censées rétablir la "confiance" des citoyens. Il est par exemple prévu d'interdire l'emploi par des parlementaires de membres de leur famille, et de supprimer la réserve parlementaire, enveloppe dont disposent les députés pour distribuer des subventions, au profit d'un "fonds d'action pour les territoires et les projets d'intérêt général". L'exécutif va par ailleurs encadrer les activités de conseil des députés et sénateurs, tandis qu'une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à dix ans sera créée en cas de condamnation pénale dans des affaires de fraude ou de corruption. Sur le plan institutionnel, il entend supprimer la Cour de justice de la République, juridiction d'exception des membres du gouvernement, et interdire le cumul de plus de trois mandats successifs dans le temps, sauf dans les petites communes. Par ailleurs, les anciens présidents de la République ne devraient plus siéger automatiquement au Conseil constitutionnel.

La "banque de la démocratie", une mauvaise idée pour le Conseil d'État

Le ministre de la Justice a aussi promis une "refonte" du financement public de la vie politique, passant en particulier par la création d'une "banque de la démocratie" qui pourra prêter de l'argent aux partis pour leurs campagnes électorales. Mais d'après Le Monde, le Conseil d'État demande au gouvernement de revoir sa copie sur ce point. L’instance dénonce l’étude d’impact du gouvernement sur cette disposition, "beaucoup trop sommaire" et arrivée tardivement. Il faut dire que devant la complexité du sujet, le gouvernement a retiré du texte la création formelle de cette "banque de la démocratie" , mais ne renonce pas au projet. L’avis consultatif, que le gouvernement n’est pas tenu de suivre, se demande en quoi cette nouvelle banque "serait nécessaire afin de garantir la transparence du financement de la vie politique, alors que le présent projet de loi crée déjà directement, aux mêmes fins, un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques".

Un contexte plombé par les affaires

Vendredi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a estimé que François Bayrou était "crédible" pour défendre le projet de loi au Parlement, malgré l'affaire secouant son parti. "Aucune enquête n'est embarrassante pour nous", a assuré François Bayrou mardi matin sur la chaîne Cnews, se défendant de toute pression, alors qu'il a appelé l'un des journalistes de Radio France qui enquêtait sur son parti pour se plaindre de l'enquête que les journalistes s'apprêtaient à publier. Le garde des Sceaux a également affirmé s'être prémuni de tout conflit d'intérêt en ayant "demandé par instruction écrite, déjà il y a plusieurs jours, de ne pas être informé des évolutions de cette enquête". La présentation de la future loi, le premier juin, a eu lieu en pleine controverse autour du ministre de la Cohésion des Territoires Richard Ferrand impliqué dans une affaire immobilière sur laquelle enquête le parquet de Brest.