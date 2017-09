Morbihan, Sénatoriales : 2 nouveaux et 1 ancien

3 sénateurs ont été élus ce dimanche 24 septembre dans le Morbihan. Muriel Jourda, Les Républicains. Jacques Le Nay, UDI et Joël Labbé, écologiste, sénateur sortant. 1863 grands électeurs, sénateurs, députés, conseillers régionaux et départementaux et conseillers municipaux étaient appelés à voter.

En 2011, au scrutin majoritaire, la liste d'Union de la gauche avait emporté les 3 sièges de sénateurs du Morbihan. Une socialiste, Odette Herviaux, un communiste Michel Le Scouarnec et un écologiste, Joël Labbé avaient été élus.

Des 3 sénateurs sortants, seul Joël Labbé, qui menait une liste de 5 candidats, est réélu. 2 nouveaux sénateurs sont donc élus : Muriel Jourda, une avocate de 49 ans qui se présentait sous l'étiquette Les Républicains. Et Jacques Le Nay, candidat centriste UDI, maire de Plouay.

De gauche à droite : Jacques Le Nay, Muriel Jourda et Joël Labbé. © Radio France - François Rivaud

Jacques Le Nay est également président de l'association des maires du Morbihan. Muriel Jourda était jusque là, vice présidente du Conseil départemental du Morbihan, en charge de la culture. Joël Labbé, ancien maire de Saint Nolff, élu il y a 6 ans, retrouve son siège.

Les résultats :

Liste Muriel Jourda (LR) : 323 17,62% 1 élu Muriel Jourda

Liste Jacques Le Nay (UDI) : 293 15,98% 1 élu Jacques Le Nay

Liste Philippe Le Ray (DVD) : 271 14,78% pas d'élu

Liste Nathalie Le Magueresse (DVG) : 191 10,42% pas d'élu

Liste Gautier Coton (DIV) : 26 1,42% pas d'élu

Liste Frédéric Le Gars (DVG) : 32 1,75% pas d'élu

Liste Bertrand Iragne (FN) : 26 1,42% pas d'élu

Liste Christian Derrien (DVG) : 49 2,67% pas d'élu

Liste Yves Josse (REM) : 156 8,51% pas d'élu

Liste Bernard Huet (DVD) : 6 0,33% pas d'élu

Liste Joël Labbé (DVG) : 460 25,10% 1 élu Joël Labbé