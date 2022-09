Mort d'Elizabeth II : "elle incarnait l'unité des Britanniques" selon Alain Juppé

Alain Juppé ex-ministre des affaires étrangères et ancien maire de Bordeaux avait rencontré Elizabeth II à plusieurs reprises. Une personnalité exceptionnelle à ses yeux, très influente et dotée d'un vrai sens de l'humour.

Le 5 avril 2004 à l'Elysée, la reine Elizabeth II, le prince Philip, Jacques et Bernadette Chirac, et Alain et Isabelle Juppé

Il dit avoir "partagé l'émotion des Britanniques et de nombreux citoyens du monde" à l'annonce de la disparition de la Monarque de 96 ans, "parce que c'était une personne exceptionnelle non seulement par la durée de son règne (70 ans) mais par le rôle qu'elle a joué durant des décennies en incarnant l'unité de son pays. On sait que la Grande Bretagne est divisée, menacée d'éclatement. Sa personne était là pour unir les Britanniques. C'est pour cette raison qu'ils ressentent une profonde tristesse".

L'humour de la reine Elizabeth II

Alain Juppé n'était pas encore maire de Bordeaux quand la reine Elizabeth II a passé deux jours dans la capitale de la Gironde en juin 1992 mais il l'a rencontré à plusieurs reprises lors de dîners d'Etat à l'Elysée quand il était ministre sous la présidence de Jacques Chirac en particulier. Il avait eu l'occasion d'échanger quelques paroles avec elle. Elle s'exprimait dans "un très joli français". "C'est quand même exceptionnel de voir un personnage comme celui-là qui n'avait pas de pouvoirs mais une très grande influence, traverser les décennies sans jamais prononcer une parole déplacée ou maladroite. Il est vrai qu'elle parlait peu mais toujours à bon escient et toujours dans un esprit d'unité. Elle avait également beaucoup d'humour ! Quand elle était ovationnée en France, elle disait, par exemple, je suis toujours très populaire dans les Républiques".

Le prince Charles à Alain Juppé : "je défilerai dans Paris pour défendre le camembert"

Son fils, le prince de Galles va devenir le roi Charles III. Alain Juppé l'a rencontré à plusieurs reprises et avoir échangé avec lui lors d'un dîner à l'ambassade de Grande Bretagne "à un moment où la Commission Européenne envisageait d'interdire les fromages au lait cru. Et il m'avait dit en bon français : je défilerai dans Paris pour défendre le camembert! Je vous rappelle que la reine d'Angleterre était duchesse de Normandie". Alain Juppé ne doute pas qu'il puisse se mettre dans les pas de la souveraine et souhaite "un règne aussi fructueux que possible. C'est un homme de grande qualité, particulièrement sensible à toutes les questions écologiques. Et je crois que la monarchie britannique reste une institution solide".