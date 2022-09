Mort d'Elizabeth II : "Oh my god", "deuil", "triste jour"... les réactions des Perpignanais

La nouvelle s'est vite répandue dans les rues de Perpignan. Lors de l'annonce de la mort de la reine d'Angleterre, un groupe de supporters anglais de rugby à XIII, venus pour les quarts de finale Super League opposant les Dragons à Leeds à Perpignan, jouaient au billard dans un bar du centre-ville. Lorsque l'information est tombée, après plusieurs heures d'incertitude, Liam et Simon n'en revenaient pas : "Oh my god, soufflait Simon. C'est triste, sincèrement. Un triste jour pour le pays." "96 ans, 70 années de règne, on ne peut avoir que du respect pour elle, qu'elle repose en paix", lâchait Liam le regard triste.

Je suis en deuil, j'ai très mal dormi

Quelques rues plus loin, même stupeur exprimée par certains Perpignanais : "Sans déconner ? demandait alors un client assis en terrasse. C'est la fin de quelque chose, elle a marqué l'histoire cette femme en régnant une éternité."

Jenny Delcher, Perpignanaise de 44 ans ayant vécu près de 20 ans à Londres, a été bouleversée : " Je suis en deuil, j'ai très mal dormi car je suis très émue. Pour la plupart des expatriés, c'est un vrai choc. C'était la matriarche de toutes les familles, on l'aimait comme une grand-mère. Elle faisait partie de la vie de chacun."

Cette mère de deux enfants, nés en Angleterre, est revenue vivre à Perpignan il y a cinq ans : "Je suis arrivée là-bas à 21 ans, j'ai donc passé toute ma vie de jeune adulte à Londres. C'est comme un membre de notre famille qui est parti. Une page se tourne."

Certains ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille

Kate Hareng, fondatrice du site internet PO Life, référence pour les 1600 ressortissants anglais du département, c'est également un choc : "Je ne suis pas tellement royaliste, mais je comprenais l'amour de la nation pour la reine. Cela choque toute de même, car c'est quelqu'un qui était là toute notre vie. Je sais que mes lecteurs sont partout en train de faire le deuil, comme en Angleterre. Certains ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille."

Du côté des plus jeunes, la tristesse était moins grande, comme pour ce groupe d'amis installés dans un restaurant à Perpignan : "Personnellement, je vais être sincère, je ne suis pas trop fan d'elle", sourit une jeune femme. Même ressenti pour son amie : "Ca ne me touche pas tant que ca, c'est plus ma grand-mère qui était fan de Diana ! Elle suivait tous les reportages à la télé, c'est comme ça que j'ai connu l'histoire de la famille."