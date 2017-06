Mort d'Helmut Kohl: l'ancien maire de Metz Jean-Marie Rausch "perd un ami"

L'ancien chancelier Allemand de 1982 à 1998 Helmut Kohl est décédé ce vendredi matin à 87 ans. Père de la réunification Allemande il était "un ami" pour Jean-Marie Rausch maire de Metz de 1971 à 2008. Helmut Kohl avait notamment inauguré l'usine Smart à Hambach avec Jean-Marie Rausch en 1997.

Jean-Marie Rausch n'oubliera jamais le 22 septembre 1984. Il était présent à Douaumont, juste derrière Helmut Kohl et François Mitterrand pour la poignée de main historique entre les 2 hommes. Un geste pour marquer la réconciliation Franco-Allemande. "J'avais accueilli en tant que maire de Metz et président de la région Lorraine, le président François Mitterrand à l'aéroport de Metz" explique Jean-Marie Rausch, "j'étais monté dans son hélicoptère jusqu'à Verdun et j'étais 10 mètres derrière les deux hommes pour la poignée de main"

Jean-Marie Rausch ancien maire de Metz Copier

Un très grand bonhomme

Pour Jean-Marie Rausch qui a le même âge (87 ans), Helmut Hohl était "un très grand bonhomme, un type remarquable" qui a réussi à réunifier les 2 Allemagne. Jean-Marie Rausch se souvient très bien de 1990, il était ministre du commerce extérieur. "Après la chute du mur de Berlin, François Mitterrand tergiversait un peu en conseil des ministres, la réunification ne l'arrangeait pas tellement".

Jean-Marie Rausch, maire de Metz de 1971 à 2008 © Maxppp - PQR

Helmut Kohl m'aimait bien parce que je parlais Allemand - Jean-Marie Rausch

Jean-Marie Rausch considère Helmut Kohl comme un ami "quand j'étais ministre du commerce extérieur, j'était toujours préposé pour l'accueillir à l'aéroport d'Orly, Helmut Kohl m'aimait bien parce que je parlais Allemand". L'ancien maire de Metz a beaucoup d'anecdotes sur l'ancien chancelier, notamment une lors de l'inauguration de l'usine Smart à Hambach en Moselle en 1997. Jacques Chirac et Helmut Kohl étaient présents "quand le président de la république est arrivé à ma hauteur il a dit - Helmut tu permets que je te présente Jean-Marie Rausch le maire de Metz- Helmut Kohl a répondu -tu sais je le connais mieux que toi -"

Jean-Marie Rausch, ancien maire de Metz Copier

Au centre mondial de la paix à Verdun, c'est le choc

Au centre mondial de la paix à Verdun, là ou Helmut Kohl et François Mitterrand se sont reccueillis en 1984 main dans la main, la mort d'Helmut Kohl a été annoncée en réunion "Il y a eu un silence, une gravité et des pensées, certains élus étaient présents en 1984" explique Philippe Hansch le directeur du centre mondial de la paix. "Ce geste à Verdun parle à tout le monde, il parle aux jeunes générations, c'est quelque chose que personne ne pourra reproduire"

Philippe Hansch, directeur du centre mondial de la paix à Verdun Copier

Helmut Kohl n'avait pas pu revenir à Verdun en 2014 pour les 30 ans du geste de la paix, pour raison de santé. En 2016, il avait été également invité avec d'autres chefs d'état, il n'avait pas pu venir non plus mais "il nous avait écrit une lettre" racontre Philippe Hansch. "On la conserve précieusement parce qu'Helmut Kohl c'est un grand monsieur, un grand européen, un grand batisseur". Il conclut, "les générations précédentes ont rêvé de l'europe, grâce à lui elle est une réalité".