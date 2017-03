Mort d'Henri Emmanuelli : Germinal Peiro perd son "mentor en politique" et "un ami"

Germinal Peiro a rendu hommage à son "ami et mentor" Henri Emmanuelli, le député landais et ex-ministre PS, décédé ce mardi à l'âge de 71 ans

"Je suis triste aujourd'hui, je perds un ami et mon mentor politique." Germinal Peiro, député PS et président du conseil départemental de Dordogne a rendu hommage à Henri Emmanuelli. Le député PS et président du conseil départemental des Landes est décédé ce mardi à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie.

►► LIRE AUSSI : L'ancien ministre Henri Emmanuelli est mort

"Je suis très triste, je perds un ami et mon mentor politique." - Germinal Peiro Partager le son sur : Copier

Un homme rugueux

Les deux hommes du parti socialiste ont travaillé ensemble pendant plus de 20 ans à l'assemblée nationale. "Il était vrai, il disait ce qu'il pensait et surtout faisait ce qu'il disait." Selon Germinal Peiro, ils entretenaient une relation presque filiale. "C'était un homme rugueux, se souvient Germinal Peiro. Il me disait des choses crues et moi aussi, j'osais tout lui dire. Je suis triste aujourd'hui parce que je perds un ami."