Mort de Bernard Debré : la droite tourangelle en deuil

L'ancien maire d'Amboise et député d'Indre-et-Loire Bernard Debré est décédé ce dimanche 13 septembre à 75 ans. Les représentants de la droite tourangelle lui rendent hommage et saluent un homme politique et médecin extraordinaire.

C'est un grand nom tourangeau qui s'est éteint ce dimanche. Bernard Debré est décédé à 75 ans a indiqué son frère jumeau Jean-Louis Debré à l'Agence France Presse. Élu député d'Indre-et-Loire de 1986 à 1994, il a aussi été maire d'Amboise de 1992 à 2001. Sa disparition suscite une vive émotion dans la droite tourangelle.

Sa vie politique était la prolongation de son engagement de grand médecin.

Son humanité a marqué ceux qui l'ont côtoyé, comme Philippe Briand, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Sidéré par la perte de son ami, il salue à la fois l'homme politique et le médecin : "Je pense que sa vie politique était la prolongation de son engagement de grand médecin. Il était toujours très attaché, dans toutes ses démarches, à l'humain. C'était un homme extraordinaire. Je n'ai jamais connu personne qui avait à la fois cette capacité d'accueil et cette capacité d'attention et d'humanité portée aux autres."

Un "esprit libre"

Claude Greff lui a succédé en tant que député de la circonscription d'Amboise. "Il était là comme un esprit libre, quelqu'un qui était indépendant et qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Nous étions tous les deux dans la commission des Affaires sociales. Quand il voulait dire à ses amis et en particulier à Nicolas Sarkozy que les choses n'allaient pas, il le disait. C'était vraiment un esprit libre." Elle retient aussi de lui son amour pour la ville et les habitants d'Amboise, "un très grand médecin avec de l'attention pour chacun d'entre nous. Je suis aujourd'hui très triste."

Les drapeaux en berne à Amboise

L'émotion est partagée par l'actuel maire d'Amboise, Thierry Boutard, qui connaissait Bernard Debré depuis sa jeunesse. "C'est une page de notre ville qui se tourne puisque Bernard avait été un homme qui avait lancé des travaux importants, entres autres la place du château. Il a été un homme qui comme son père a porté haut le nom de la ville et qui avait envie de projeter cette ville dans son temps."

Choqué par sa disparition, Thierry Boutard annonce que les drapeaux de la ville seront mis en berne et il y aura un registre de condoléances dans le hall de la mairie dès lundi. Il sera transmis à sa famille. Le maire envisage une cérémonie d'hommage à Amboise et une fois le deuil passé, il échangera avec la famille de Bernard Debré et l'équipe municipale pour envisager de donner son nom à un lieu de la ville.

Les actuels députés La République en Marche d'Indre-et-Loire rendent aussi hommage à un homme politique "de premier plan", "qui aura marqué la Touraine."