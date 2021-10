L'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un double cancer. Dans le monde du football comme de la politique, il laisse une marque indélébile. Les anciens présidents du HAC et acteurs de la vie politique normande réagissent à cette disparition.

Mort de Bernard Tapie : sportifs et politiques normands saluent "une personnalité unique"

L'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. Il souffrait d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac depuis trois ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours. L'ex-président de l'Olympique de Marseille laisse une marque indélébile dans le monde du football comme de la politique.

"Bernard Tapie était surprenant mais très attachant"

"Bernard Tapie, il n'y en avait qu'un. Il était unique. Dans toutes ses décisions et sa philosophie notamment sur le football", réagit Jean-Pierre Hureau sur France Bleu Normandie, ancien président du HAC de 1979 à 2000. "Il a apporté beaucoup dans le football par la personnalité qui a été la sienne. C'était un novateur", poursuit-il.

Lorsque Bernard Tapie est président de l'OM en 1993, année où il remporte la coupe d'Europe, Jean-Pierre Hureau, lui est président du HAC à ce moment-là. "Bernard Tapie c'était son équipe, c'était Marseille. On n'a pas la même langage bien évidemment. Le football au Havre est beaucoup plus modeste qu'il ne l'est à Marseille", ajoute l'ancien président du HAC.

Jean-Pierre Hureau a rencontré plusieurs fois Bernard Tapie. "Dans le cadre de réunions. J'ai eu d'excellents rapports avec lui au niveau du football, on se rencontrait dans les réunions professionnelles du foot à la Ligue et la Fédé. On n'était pas en extase devant lui, le mot serait trop fort, mais véritablement il était surprenant. Il amenait sa personnalité, ses idées. Il était surprenant mais très attachant", conclut Jean-Pierre Hureau.

Jean-Pierre Louvel, président du HAC de 2000 à 2015 réagit à la disparition de Bernard Tapie sur France Bleu Normandie. Copier

"Je m'incline devant ce combat"

"Je lui ai succédé et ensuite il est revenu à la Ville", explique François Loncle, ancien député de l'Eure (1997-2017) et ex ministre de la Ville. L'Eurois a assuré l'intérim quelques mois en 1992 alors que l'ancien homme d'affaires avait affaire à la justice.

"J'ai eu des rapports très corrects avec Bernard Tapie. Et évidemment comme je suis aussi un fan de football, j'étais aussi admiratif du président de l'OM. C'était un homme de caractère. Mais ce que j'ai le plus admiré, c'est le combat qu'il vient de mener longuement contre la maladie", poursuit François Loncle.

"Tout ce que l'on peut reprocher soit dans les rapports personnels, soit sur la plan politique à Bernard Tapie s'efface devant les qualités exceptionnelles de courage et de lutteur face à la maladie. Je m'incline devant ce combat", renchérit l'ancien député Eurois. Son successeur à l'Assemblée nationale, Bruno Questel salue lui sur Twitter "une énergie et une grande intelligence" venant de Bernard Tapie.