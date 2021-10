Mort de Bernard Tapie : le communiqué de la famille

C'est la famille de Bernard Tapie qui a annoncé dans un communiqué publié par La Provence la mort de l'homme d'affaires et ancien ministre ce dimanche matin à 8h40.

Bernard Tapie est mort à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis plusieurs années, a annoncé la famille au groupe de presse La Provence, dont l'homme d'affaires était l'actionnaire majoritaire.

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur", écrit sa famille dans un communiqué.

Sur son compte Twitter, Stéphane Tapie, l'un des fils de l'ancien homme d'affaires, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo de lui et son père.